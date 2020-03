Taskmaster si mostra in una nuova foto

Una nuova immagine del film Black Widow ritrae Taskmaster portandoci a scoprire in maniera più dettagliata il costume del misterioso villain del primo film in solitaria di Vedova Nera. Nei fumetti ha il potere di imitare lo stile di combattimento dei suoi avversari, diventando avversario quasi imbattibile. Al momento c’è il massimo riserbo sull’attore che vestirà i panni di Taskmaster anche se, tra le varie teorie, c’è quella che vuole nel ruolo una donna. Teoria che si lega al fatto che il villain nel film controlla la “Red Room” dove vengono addestrate le nuove Vedove Nera. Nei trailer e in questa nuova immagine il costume di Taskmaster è fedele al look dei fumetti, tranne che per il mantello.

Diretto da Cate Shortland e con protagonista Scarlett Johansson, il cinecomic è ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Protagonista assoluta l'agente dello S.H.I.E.L.D. Natash Romanoff che dovrà fare i conti con il proprio passato. Il cast, oltre alla Johansson, vede protagonisti Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz. L'aspettativa per questo nuovo progetto è piuttosto alta.

Una nuova sinossi per Black Widow

Di recente Marvel Studios ha presentato una nuova sinossi per Black Widow. Questo quanto pubblicato: “Nel thriller di spionaggio d’azione Black Widow dei Marvel Studios, Natasha Romanoff aka Black Widow affronta le parti più oscure del suo lavoro quando sorge una pericolosa cospirazione con legami con il suo passato”. La sua è una battaglia dura: “Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla per farla cadere, Natasha deve affrontare la sua storia da spia e le relazioni interrotte lasciate sulla sua scia molto prima che diventasse un Avenger”. Infine vengono ricordati i protagonisti: “Scarlett Johansson riprende il ruolo di Natasha/Black, Florence Pugh interpreta Yelena”. Oltre a: “David Harbour interpreta Alexei/The Red Guardian, e Rachel Weisz è Melina. Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige”.