La tavola da surf di David Hasselhoff dal film di Spongebob va all’asta

In SpongeBob – Il film (The SpongeBob SquarePants Movie) David Hasselhoff era al centro di un’apparizione del tutto particolare dove forniva un passaggio a SpongeBob e Patrick Stella. La “tavola da surf umana” è ora stata messa all’asta dall’attore che nel 2014 aveva rifiutato di metterla in vendita. Attualmente l’offerta più alta è di $ 100.000, per gli appassionato una ghiotta occasione nel portare a casa un oggetto di scena. Ricordiamo che SpongeBob: Fuori dall’Acqua, uscito nel 2015, ha incassato ben 325 milioni di dollari in tutto il mondo. L’ultimo film della saga, dal titolo SpongeBob: Amici in Fuga, è approdato su Netflix qualche mese fa.

All’asta anche K.I.T.T di Supercar

Anche K.I.T.T. di Knight Rider (Supercar) è andato all’asta. L’attuale offerta migliore è di $ 450.000 ma aumenterà con il passare del tempo. Knight Rider è una serie TV classica degli anni ’80 in cui l’attore principale, David Hasselhoff, risolve i crimini con la sua macchina parlante. Per anni, le persone hanno desiderato qualcosa come K.I.T.T. nelle proprie auto. Ora, questa possibilità è realtà grazie a Live Auctioneers. Bisognerà però agire velocemente poiché l’asta termina il 23 gennaio.

Come bonus aggiuntivo, se il prezzo finale finisce per essere il 25% della riserva, David Hasselhoff consegnerà l’auto di persona. Un vero e proprio momento cult per qualunque superfan di Knight Rider finirà per ottenere il veicolo. La star di Knight Rider ha parlato a Consequence of Sound della prospettiva di un riavvio dello spettacolo. “I dettagli che posso condividere sono che ho una mano emotiva e una passione”, ha spiegato Hasselhoff. “Il ragazzo che lo scrive è un grande fan di Knight Rider. Mi ha mandato una foto di lui nell’auto del Knight Rider”.