Primo teaser per il rilancio degli Animaniacs

I bizzarri più adorabili dell’intero lotto della Warner Bros. torneranno in TV questo autunno. L’amata serie animata di Animaniacs si prepara al reboot disponibile poi su Hulu. Anche se lo spettacolo non arriverà sul servizio di streaming fino al 20 novembre, è appena arrivato un piccolo anticipo di ciò che ci aspetta. Domenica, in vista del 27° anniversario della serie originale, Hulu ha rilasciato un video teaser dietro le quinte del reboot, che mostra alcuni schizzi dei nuovi personaggi e la voce.

🎉 HAPPY BIRTHDAY ANIMANIACS! 🎉 To celebrate the 27th anniversary of the original series premiere, we're giving you a special behind-the-scenes look of your favorite voice cast at work. Stream brand new episodes of #Animaniacs on November 20th, only on Hulu! pic.twitter.com/CQSIQo1lq2 — Hulu (@hulu) September 13, 2020

Il cast originale è tornato per la nuova serie

“Happy Birthday Animaniacs”, recita il tweet. “Per celebrare il 27° anniversario della premiere della serie originale, ti offriamo uno speciale sguardo dietro le quinte del tuo cast vocale preferito al lavoro. Guarda in streaming nuovi Animaniacs il 20 novembre, solo su Hulu.” Come mostra il video teaser, il cast originale degli Animaniacs è tornato per la nuova serie. Questo include Rob Paulsen, che dà la voce sia a Yakko che a Pinky, una metà dell’iconico duo Pinky and the Brain. “Yakko, Wakko e Dot sono tornati, così come Pinky e il cervello”, ha detto Rob Paulsen a ComicBook.com.

“In quest’epoca di celebrità che interpretano molti personaggi animati, e capisco perché i produttori lo fanno, so anche che avere una star del cinema che fa il pollo parlante non significa che lo spettacolo sia sarà un successo”. Ha dichiarato Rob Paulsen, che ha poi aggiunto: “Devi avere una buona sceneggiatura, grandi personaggi e attori fantastici, che siano celebrità o meno”. Rob Paulsen, in un’intervista rilasciata a ComicBook.com ad aprile, ha dichiarato che “sarà davvero eccezionale“ questo ritorno degli Animaniacs. Il motivo è semplice: “Sappiamo che dobbiamo raggiungere un livello decisamente alto. In più, sappiamo che siamo in una situazione senza precedenti, in cui le persone hanno un atteggiamento… Cioè, hanno le braccia come incrociate. Pensano ‘OK, vediamo un po’ che cos’hai combinato’ e noi siamo pronti ad accettare la sfida“.