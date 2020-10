Freaks Out, il teaser trailer del film di Gabriele Mainetti...

È stato ufficialmente pubblicato il teaser trailer del secondo film del regista Gabriele Mainetti dal titolo Freaks Out. Il film dovrebbe uscire nei cinema il 16 dicembre 2020 a meno di cambiamenti inaspettati dettati dal coronavirus.

L’uscita era stata già pianificata per l’estate per poter arrivare ai Festival di Cannes e Venezia, ma la pandemia ha cambiato tutti gli scenari. La pellicola è ambientata in una Roma occupata dai nazisti nel 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, i protagonisti, vivono nel circo gestito da Israel. Quando quest’ultimo sparisce in circostanze misteriose, forse in fuga o peggio catturato dai nazisti, i quattro fratelli restano da soli nella città occupata. Qualcosa però potrebbe stravolgere i loro destini insieme al corso della Storia.

Il cast di Freaks Out

Gabriele Mainetti si è affidato nuovamente allo sceneggiatore Nicola Guaglianone per quanto riguarda la firma del soggetto. Nel cast troviamo Claudio Santamaria, protagonista anche di Lo Chiamavano Jeeg Robot che ha portato alla ribalta Mainetti. Oltre a Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo nel ruolo di Matilde. Completano il cast Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski. Il trailer ufficiale arriverà il prossimo 13 ottobre.

Il secondo lungometraggio di Gabriele Mainetti è una co-produzione della sua Goon Films con Lucky Red, Rai Cinema e la società belga Gapbusters. Il regista romano si occupa anche della sceneggiatura, insieme a Nicola Guaglianone, e delle musiche insieme a Michele Braga. Il film è distribuito da 01 Distribution mentre per la vendita all’estero se ne sono occupati True Colours e Rai Com. In occasione del Torino Film Festival 2018 viene annunciato il listino dei film distribuiti da 01 Distribution nel 2019 tra i quali figura Freaks Out , ma è stato poi rinviato all’anno successivo in seguito ai lunghi lavori di post-produzione.