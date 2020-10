I Tenacious D invitano a votare con una parodia del Rocky Horror Picture Show

I Tenacious D esaltano sia Halloween che le elezioni presidenziali del 2020 con un nuovo video musicale tributo a The Rock Horror Picture Show. I tenaci membri di D Jack Black e Kyle Gass si sono travestiti per scatenarsi con l’intramontabile successo classico di Rocky Horror Picture Show “Time Warp”. Se ciò non fosse abbastanza, la band ha portato tutta una serie di ospiti famosi per le apparizioni cameo, incluso un membro del cast originale di Rocky Horror Picture Show!

Il messaggio dei Tenacious D

I Tenacious D hanno pubblicato questo messaggio sulla loro pagina YouTube. ‘Attenzione: include alcuni indizi non così sottili che “Time Warp” e i suoi testi vengono usati in metafora politica’. Arriva lo slogan: “È sbalorditivo … il tempo scorre … e le elezioni del 2020 sono qui. È ora di votare a pieno ritmo! E ricorda: è solo un salto a SINISTRA, e non un passo a destra!” Come si vede nel video, le varie celebrità che hanno fatto il cameo si divertono tanto con l’iconica canzone, dando al contempo sostegno a una particolare visione politica.

Mentre arriviamo al conto alla rovescia di una settimana per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, sembra altrettanto chiaro che i commenti politici toccheranno vari settori: dallo sport allo spettacolo, alla politica attuale. D’altra parte, The Rocky Horror Picture Show è una rara tradizione americana di Halloween che unisce tutti i ceti sociali.

La band è stata anche così gentile da elencare tutte le celebrità che hanno fatto la loro comparsa nella copertina di “Time Warp”. Di seguito l’elenco: Eric Andre, Ezra Miller, George Takei IlanaGlazer, Jamie Lee Curtis. Oltre a: John Heilemann, John Waters, Karen O Re principessa, Il sindaco Pete Buttigieg, Michael Peña. Per chiudere con: Pesche, Phoebe Bridgers, Reggie Watts, Sarah Silverman, La senatrice Elizabeth Warren, Susan Sarandon.