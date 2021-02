Tenebre e Ossa: online il trailer della serie

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Tenebre e Ossa, un nuovo spettacolo fantasy adattato dal primo libro della serie Grishaverse dell’autore Leigh Bardugo. Il teaser è stato svelato nel corso del primo giorno del Fan Fest di IGN, uno speciale evento in stile convention con pannel dedicati a film e programmi TV in arrivo. Il primo giorno è iniziato con una discussione sul cast e sulla troupe di Tenebre e Ossa, nonché una sezione di domande e risposte con le domande dei fan. Ma la vera sorpresa è stata il trailer del teaser, ovviamente.

Nel trailer presentata la protagonista principale

Il primo trailer di Tenebre e Ossa ci trasporta nel magico Regno di Ravka. Qui, un potente tipo di magia oscura noto come “The Fold” ha preso possesso del regno, con una parte della terra tagliata fuori dal resto del mondo. Ci viene presentata la nostra eroina, Alina Starkov (Jessie Mei Li), una cartografa che possiede un potere speciale che potrebbe essere la chiave per svelare i segreti di The Fold. Alina diventa presto una delle persone più importanti di Ravka mentre attira l’attenzione per il suo potere. Mentre spera di usarlo per aiutare coloro a cui tiene, altri – vale a dire il generale Kirigan (Ben Barnes) – intendono usare i doni di Alina per i propri scopi.

Oltre a Li e Barnes, Tenebre e Ossa è interpretato da Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman e Kit Young. Bardugo è produttore esecutivo di Tenebre e Ossa insieme a Eric Heisserer (The Witcher). Heisserer è lo showrunner e scrittore dello show. Oltre a Bardugo e Heisserer, il roster del produttore esecutivo di Shadow and Bone include Lee Toland Krieger (che dirige anche lo show) e Shawn Levy (Stranger Things). La prima stagione di Tenebre e Ossa sarà composta da otto episodi di un’ora.