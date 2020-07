Tenet di Christopher Nolan arriva in Italia il 26 agosto...

Inizialmente in programma il 17 luglio 2020, ora per la pellicola ci sono nuovi programmi

Grande interesse sta suscitando l’ultimo film di Christopher Nolan, Tenet. Grazie ad una storia avvincente, un trailer emozionante e la notizia di un Christopher Nolan che fa schiantare un vero aereo in un edificio, i fan sono ansiosi di vedere la nuova pellicola. Lo show ha tuttavia registrato numerosi ritardi dovuti agli eventi in corso, ma è stato recentemente annunciato che ci sono nuovi piani per la sua uscita. Inizialmente, lo show avrebbe dovuto essere un successo estivo, essendo in programma il 17 luglio 2020. Ora, secondo Variety, il nuovo piano prevede di rilasciare Tenet a livello internazionale il 26 agosto e poi in sale limitate in Nord America il 3 settembre.

Si allungano i tempi di apertura dei cinema negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno uno dei più grandi mercati cinematografici e in genere sono i primi a ottenere l’uscita di un film da Hollywood. Tuttavia, poiché i teatri internazionali stanno iniziando a riaprire, c’è bisogno di un grande film per attirare la folla. I cinema statunitensi devono ancora riaprire, nonostante l’AMC e altre grandi catene teatrali stessero pianificando di farlo entro luglio. Cosa tuttavia impossibile visto che in questi paesi ci sono stati picchi dei casi di COVID-19. Sarà interessante vedere come l’uscita internazionale influirà sulla percezione generale di Tenet negli Stati Uniti una volta che le recensioni inizieranno a inondare Internet.

Un elenco ufficiale su Korea Media Rating Board suggerisce che Tenet avrà una durata di 149 minuti e 59 secondi o meglio 2 ore e 30 minuti. Questa tempistica è interessante in quanto leggermente sopra Batman Begins (2 ore, 20 minuti) e Inception (2 ore, 28 minuti). E solo tre minuti prima di The Dark Knight (2 ore , 32 minuti). La versione cinematografica più lunga di Nolan rimane ancora Interstellar (2 ore, 49 minuti). Christopher Nolan ha recentemente ribadito che il suo nuovo thriller Tenet non è “un film sui viaggi nel tempo“, descrivendolo come un “affrontare il tempo” attraverso il concetto di “inversione”. Il termine chiave, rivelato nel trailer più recente del film, è dunque “invertire il flusso del tempo”.