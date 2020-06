È arrivato finalmente l’annuncio relativo alla data di uscita in Italia di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, attesissimo dagli appassionati. Negli ultimi giorni erano circolate diverse voci in merito a un possibile debutto molto distante da quello americano, ma ora sarebbero rientrate. Come riportato da Box Office infatti Warner Bros. Entertainment Italia avrebbe infatti fissato la release del film per il prossimo 8 agosto.

Tenet, la data di uscita per l’Italia è l’8 agosto

La pellicola di Christopher Nolan è stata al centro di moltissime discussioni negli ultimi mesi. Con la chiusura delle sale americane a causa dell’emergenza sanitaria infatti si temeva un rinvio di diverse settimane, così come accaduto per tantissimi altri progetti negli ultimi mesi. Il film invece ha subito solamente una modifica della release di qualche giorno e, a quanto pare, anche per l’Italia non ci sarà un ritardo troppo accentuato.

Tenet costituisce il ritorno in sala di Christopher Nolan, a tre anni di distanza da Dunkirk. Nel corso della sua carriera, complice anche il successo della trilogia dedicata a Batman, il cineasta britannico ha raccolto tantissimi fan, curiosi di seguire i suoi lavori.

Nello specifico questo nuovo progetto promette di essere estremamente particolare. I trailer hanno lasciato intuire un action thriller dalla trama intricata, che si rapporterà ancora una volta al tema del tempo, particolarmente caro al regista. Il cast della pellicola vede John David Washington nel ruolo principale, accompagnato da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh e Michael Caine tra gli altri.

Oltre che la data di uscita in Italia di Tenet, il report pubblicato pochi minuti fa suggerisce anche la possibile release di Wonder Woman 1984. Il nuovo attesissimo capitolo dell’universo cinematografico DC Comics, che riporterà al centro della scena l’Amazzone interpretata da Gal Gadot, dovrebbe fare il proprio debutto il prossimo 1 ottobre.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire Tenet?