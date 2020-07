Tenet: quanto durerà il film diretto da Christopher Nolan?

Le uscite cinematografiche sono state sostanzialmente ferme per mesi a causa della pandemia di COVID-19 e ora tanti si stanno chiedendo quando si tornerà al cinema. Possiamo dire che una delle prime pellicole che ci riporterà nelle sale è Tenet, l’ultimo film di successo di Christopher Nolan. In attesa di poterlo vedere iniziamo a scoprire quanto durerà. Un elenco ufficiale su Korea Media Rating Board suggerisce che Tenet avrà una durata di 149 minuti e 59 secondi o meglio 2 ore e 30 minuti.

Questa tempistica è interessante in quanto leggermente sopra Batman Begins (2 ore, 20 minuti) e Inception (2 ore, 28 minuti). E solo tre minuti prima di The Dark Knight (2 ore , 32 minuti). La versione cinematografica più lunga di Nolan rimane ancora Interstellar (2 ore, 49 minuti).

Christopher Nolan ha recentemente ribadito che il suo nuovo thriller Tenet non è “un film sui viaggi nel tempo“, descrivendolo come un “affrontare il tempo” attraverso il concetto di “inversione”. Il termine chiave, rivelato nel trailer più recente del film, è dunque “invertire il flusso del tempo”. Definizione usata dal protagonista (John David Washington) quando corregge un agente (Robert Pattinson) che mette in discussione il processo del “viaggio nel tempo”. Come la sinossi ufficiale del film, che descrive Tenet come un’avventura internazionale di spionaggio che si svolge “in qualcosa al di là del tempo reale” – il Protagonista afferma che “non è un viaggio nel tempo”. Invece, è “inversione”.

John David Washington parla di Tenet

La star John David Washington ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni attraverso il portale ComicBook.com, rivelando che sono molti a porre domande su Tenet. Lo stesso cast aveva molto da chiedere sul nuovo film, spesso ponendo quesiti sulla sceneggiatura al regista ogni giorno. Queste le parole dell’attore: “Ogni giorno ho avuto domande per [Nolan]. Ma è stato molto gentile e ha risposto con molta calma e pazienza”. Ma da cosa era dettato questo comportamento? “Era importante che gli attori potessero seguire la storia correttamente, così che potessimo raccontarla nel modo migliore, è stato molto paziente con noi”, ha infine ammesso Washington.