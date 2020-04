Tenet: neanche Michael Caine sa di cosa parli

Tenet è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica visto anche il mistero che ruota intorno alla trama, situazione non nuova quando si parla dei film di Christopher Nolan. Ciò che sappiamo è che ci sarà Michael Caine, attore apparso nella trilogia del Cavaliere Oscuro. In quell’occasione ha interpretato il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred, ed è oggi proprio lui ad ammettere di non sapere nulla sulla trama. “Tutto ciò che ho avuto sono state le pagine della mia giornata di lavoro. Ho avuto la mia parte ed ho girato solo con John David. Dopo ciò non ho saputo più nulla”, ha dichiarato. Logicamente le parole dell’attore possono avere anche lo scopo di non anticipare alcun dettaglio dello show. Al momento la data d’uscita di Tenet resta fissata per luglio ma sembra molto probabile un rinvio.

Budget importante per Tenet

Ad inizio anno il portale Variety ha confermato che l’atteso Tenet di Christopher Nolan è stato realizzato con un budget davvero importante. Con 205 milioni di dollari lo spy thriller, che vede protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, si è piazzato al secondo posto dopo Il cavaliere oscuro – Il ritorno (250 milioni). Il portale precisa come: “Tenet conta su un enorme budget da 205 milioni, perciò come blockbuster avrà bisogno di un grande successo commerciale per generare un profitto”. Per poi ricordare che “A parte le vaghe informazioni sulla trama, che promette un’epopea di spionaggio internazionale, la premessa del film è fondamentalmente ancora un mistero”.

Le riprese di Tenet sono iniziate nel maggio 2019 e si sono svolte principalmente negli Stati Uniti ma anche in paesi come Regno Unito, Danimarca, Estonia, Italia, India e Norvegia. Il primo teaser trailer del film è stato pubblicato nell’agosto del 2019. Il 19 dicembre dello stesso anno è stato distribuito in rete il trailer esteso. Lo show è un film d’azione ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale. Il regista Cristopher Nolan ha spiegato come: “Partiremo dal punto di vista di un film di spionaggio, ma andremo verso mete differenti. Attraverseremo generi diversi in una formula, spero, fresca ed emozionante”.