Tenet: quanto deve incassare il film di Christopher Nolan?

Tenet, il film di Christopher Nolan rinviato per due volte, ha bisogno di incassare $ 800 milioni al botteghino globale per raggiungere il pareggio dei costi di produzione, secondo un’analisi di IndieWire. Questo è un obiettivo difficile da raggiungere, poiché il mondo è alle prese con il coronavirus (COVID-19) e i cinema rimangono chiusi in diverse regioni, o viene loro ordinato di chiudere nuovamente dopo che le restrizioni sono state allentate.

Il Governatore della California, Gavin Newsom, questa settimana ha emesso un ordine esecutivo, chiudendo cinema, ristoranti, bar e altre aziende in tutto lo stato dopo un’ondata di casi COVID-19. Allo stesso modo, Hong Kong ha chiuso i cinema questa settimana dopo averli riaperti a maggio. Inoltre, diverse catene cinematografiche nel New Jersey hanno intentato una causa contro il governatore e il commissario per la salute perché i cinema non sono autorizzati a riaprire, mentre lo erano le case di culto. Uno scenario che rende dunque chiaro la difficoltà di raggiungere un obiettivo simile.

Tenet, data d’uscita e durata

Ricordiamo che la data di uscita originale di Tenet era prevista per il 17 luglio. Warner Bros. l’ha ricollocato al 31 luglio e poi ad agosto. Tutto ciò ha influenzato l’uscita di altri film, come Wonder Woman 1984, ora è prevista per il 2 ottobre. IndieWire osserva che i costi di produzione e marketing di Tenet sono di $ 400 milioni. Le star di Tenet sono John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branaugh. Oltre a Dimple Kapadia, Martin Donovan, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clémence Poésy, Denzil Smith e Michael Caine. Il film uscirà in sala il 12 agosto.

Un elenco ufficiale su Korea Media Rating Board suggerisce che Tenet avrà una durata di 149 minuti e 59 secondi o meglio 2 ore e 30 minuti. Questa tempistica è interessante in quanto leggermente sopra Batman Begins (2 ore, 20 minuti) e Inception (2 ore, 28 minuti). E solo tre minuti prima di The Dark Knight (2 ore , 32 minuti). La versione cinematografica più lunga di Nolan rimane ancora Interstellar (2 ore, 49 minuti).