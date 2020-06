Tenet: rimandata ancora la data di uscita negli Stati Uniti...

In Italia, al momento, resta confermato il giorno indicato di recente per l'uscita del film di Nolan

Warner Bros. ha nuovamente rinviato la data di uscita di “Tenet”, film di Christopher Nolan. Lo show, che è costato $ 200 milioni, era inizialmente previsto per arrivare nelle sale il 17 luglio, ma è stato successivamente rinviato al 31 luglio. Ora c’è stato un secondo rinvio che lo ha collocato al 12 agosto. Un portavoce, tramite una nota, ha fatto sapere che: “Warner Bros. è impegnata a portare Tenet al pubblico nei cinema, sul grande schermo, quando gli espositori saranno pronti e i funzionari della sanità pubblica affermeranno che sarà il momento giusto”. Per poi aggiungere: “In questo momento quello che dobbiamo fare è essere flessibili. Abbiamo scelto di aprire il film a metà settimana per consentire al pubblico di scoprirlo con il proprio tempo, senza fretta, e rimarremo in sala molto più a lungo del solito”.

In Italia la data resta invariata

Lo studio ha anche ritardato il rilascio del blockbuster fantascientifico di Nolan “Inception“, in onore del suo decimo anniversario, al 31 luglio. In Italia, dieci giorni fa, è stata data come giornata di uscita di Tenet il 3 agosto ma, visto quanto accaduto con la data americana, anche nel nostro paese potrebbe subire uno slittamento. Al momento Warner Bros Italia non ha dato comunque indicazioni diverse.

Christopher Nolan ha recentemente ribadito che il suo nuovo thriller Tenet non è “un film sui viaggi nel tempo“, descrivendolo come un “affrontare il tempo” attraverso il concetto di “inversione”. Il termine chiave, rivelato nel trailer più recente del film, è dunque “invertire il flusso del tempo”. Definizione usata dal protagonista (John David Washington) quando corregge un agente (Robert Pattinson) che mette in discussione il processo del “viaggio nel tempo”. Come la sinossi ufficiale del film, che descrive Tenet come un’avventura internazionale di spionaggio che si svolge “in qualcosa al di là del tempo reale” – il Protagonista afferma che “non è un viaggio nel tempo”. Invece, è “inversione”.