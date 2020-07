Tenet: rimandato a data da destinarsi il film di Nolan...

Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, non uscirà neanche ad agosto nei cinema statunitensi. La Warner Bros ha infatti cancellato dal suo calendario delle distribuzioni il film. Sono stati vari gli spostamenti dello show, arrivato poi al 12 agosto 2020. I casi in aumento di coronavirus in stati come la Florida, la California e il Texas sono stati chiari indicatori della necessità di un ritardo e sono stati specificamente indicati da Warner Bros come il motivo per cui hanno deciso di ricollocare il film. Il presidente della Warner Bros, Toby Emmerich, ha dichiarato che la comunicazione della data di uscita del film di Nolan sarà data a breve.

Tenet uscirà prima in Italia?

Il portale Variety ha riferito che lo studio sta mantenendo la flessibilità nei suoi piani per Tenet, ma che “esiste la possibilità che possa essere lanciato a livello internazionale prima di un rilascio domestico”, poiché i cinema di altri paesi sono in grado di aprire. Questo significa che in Italia il film potrebbe arrivare prima. Ricordiamo che la data di uscita originale di Tenet era prevista per il 17 luglio. Warner Bros. l’ha ricollocato al 31 luglio e poi ad agosto fino all’ulteriore slittamento.

Un elenco ufficiale su Korea Media Rating Board suggerisce che Tenet avrà una durata di 149 minuti e 59 secondi o meglio 2 ore e 30 minuti. Questa tempistica è interessante in quanto leggermente sopra Batman Begins (2 ore, 20 minuti) e Inception (2 ore, 28 minuti). E solo tre minuti prima di The Dark Knight (2 ore , 32 minuti). La versione cinematografica più lunga di Nolan rimane ancora Interstellar (2 ore, 49 minuti). L’attuale lunghezza rappresenta un problema per lo show sul mercato cinese. A quanto riporta “IndieWire” le restrizioni dovute all’emergenza impongono infatti che la durata di un film non possa superare le due ore e con i suoi 150 minuti “Tenet” sforerebbe di mezz’ora.