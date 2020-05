Tenet è un sequel di Inception? Parla il protagonista

I fan di Christopher Nolan sono molto curiosi di scoprire il nuovo film Tenet. Nonostante due trailer e un’anteprima esclusiva dell’IMAX, la stragrande maggioranza dei dettagli che circonda il film resta ancora un mistero. Per questo motivo, i fan hanno iniziato a raccogliere alcune teorie piuttosto interessanti – incluso che Tenet potrebbe segretamente essere un sequel di uno degli altri film di Nolan, Inception. Di recente Esquire ha chiesto a John David Washington, che recita in Tenet come protagonista, cosa pensa di questa teoria. L’attore ha affermato che i film sono molto diversi l’uno dall’altro, ma risultano comunque come ‘parenti acquisiti’.

John David Washington dice la sua sulla teoria

“Direi che Tenet è un parente acquisito di Inception“, ha spiegato Washington. “Sono legati da un matrimonio. Si riuniscono per i ringraziamenti, i barbecue di famiglia, cose del genere. A parte questo, uno vive in Europa, l’altro vive a Compton”. Questo confronto tra Inception e Tenet è certamente interessante, soprattutto date le manipolazioni con il tempo e la realtà che entrambi i film sembrano esibire.

John David Washington ha anche rivelato che sono molti a porre domande su Tenet. Lo stesso cast aveva molto da chiedere sul nuovo film, spesso ponendo quesiti sulla sceneggiatura al regista ogni giorno. Queste le parole dell’attore: “Ogni giorno ho avuto domande per [Nolan]. Ma è stato molto gentile e ha risposto con molta calma e pazienza”. Ma da cosa era dettato questo comportamento? “Era importante che gli attori potessero seguire la storia correttamente, così che potessimo raccontarla nel modo migliore, è stato molto paziente con noi”, ha infine ammesso Washington.

Ricordiamo che di Tenet conosciamo una breve sinossi: “John David Washington è il nuovo protagonista nelfilm di fantascienza, Tenet, di Christopher Nolan. Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo”. Una missione dunque davvero particolare: “Il Protagonista viaggia attraverso un crepuscolare mondo di spionaggio internazionale per una missione che si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Non viaggio nel tempo. Inversione”.