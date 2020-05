Tenet ha un nuovo trailer. L’annuncio del debutto online del nuovo video promozionale (rilasciato in anteprima nel videogioco Fortnite) dedicato all’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan era arrivato qualche ora fa e adesso finalmente è disponibile. I fan del regista britannico potranno quindi lanciarsi alla ricerca di qualche indizio su cosa aspettarsi dal progetto. Al momento infatti c’è tanta curiosità per Tenet, ma non è chiaro esattamente di cosa tratterà la pellicola. Potete trovare il promo qui di seguito.

Tenet, il nuovo trailer è ora disponibile

Il progetto, come dicevamo, è estremamente misterioso, come spesso capita con le opere di Christopher Nolan. Sembra chiaro che in Tenet il regista riprenderà il suo discorso sul tema del tempo, affrontato in diversi lungometraggi della sua filmografia, come Memento o Dunkirk. Tuttavia esattamente come questo avverrà è ancora difficile da comprendere e probabilmente resterà un segreto fino alla relase della pellicola.

Quando lo scorso dicembre aveva fatto il proprio debutto il primo trailer di Tenet, i fan sembravano convinti che ci sarebbe stata una presenza importante di viaggi nel tempo, almeno in qualche forma. Tuttavia, proprio qualche giorno fa, una delle stelle della pellicola Robert Pattinson, ha annunciato che non sarà assolutamente così. In un’intervista ha infatti spiegato che, pur non essendo autorizzato a dire praticamente nulla sul film, può confermare che non ci saranno viaggi nel tempo.

Voi cosa ne pensate? Credete che questo trailer abbia fornito una maggior chiarezza su cosa aspettarsi da Tenet? Oppure pensate che la situazione sia esattamente come prima, se non ancora più confusa?

La verità arriverà a galla probabilmente solo a luglio, quando il film dovrebbe arrivare nelle sale americane. Tuttavia il trailer non cita una data di uscita quindi è possibile che il nuovo lavoro di Christopher Nolan subisca un rinvio come tante altre pellicole nelle ultime settimane. Per l’Italia bisognerà attendere un po’ di più, dato che attualmente la release è prevista per il 18 settembre. Nel cast, oltre al sopracitato Robert Pattinson, ci saranno John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson e Michael Caine.