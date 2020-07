La data di uscita di Tenet potrebbe essere più vicina di quanto previsto per l’Europa. Questo è quanto emerge da un report di Variety secondo cui Warner Bros. starebbe pensando di lanciare il nuovo lavoro di Christopher Nolan fra poche settimane nel Vecchio Continente. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione, per cui va comunque presa con il giusto peso.

Tenet, una data di uscita anticipata per l’Europa?

Stando a quanto riportato, la pellicola del regista britannico che ha già subito diversi rinvii a causa della pandemia, potrebbe debuttare a fine agosto in alcuni Paesi. A quanto pare infatti Warner Bros. avrebbe chiesto agli esercenti di alcune nazioni europee (soprattutto Regno Unito, Francia e Spagna) di tenersi pronti per un’eventuale release intorno al 26-28 di tale mese.

A rivelarlo sarebbe proprio uno dei gestori di queste sale che ha preferito restare anonimo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, a seconda di come si svilupperà la situazione nei diversi Paesi. A quanto pare poi questo lancio ‘anticipato’ potrebbe estendersi anche ai Paesi asiatici nel prossimo futuro. Resta comunque una semplice indiscrezione, per cui per il momento siamo ben lontani da una conferma.

Tuttavia, quando c’è stata comunicazione dell’ultimo rinvio della data di uscita di Tenet sono emersi dettagli in merito a una potenziale release differente da quelle solite. Qualcuno ha ipotizzato si potesse trattare di una distribuzione su servizi di streaming, come avvenuto per diversi titoli negli ultimi mesi, ma ora l’ipotesi assume una forma differente.

Vi terremo aggiornati nel caso dovessero emergere ulteriori dettagli in merito a questa possibilità. Voi cosa ne pensate? Credete che una release scaglionata nel tempo possa funzionare per un film come Tenet? Oppure credete che la soluzione migliore resti ancora una distribuzione mondiale in contemporanea? E soprattutto, quali sono le vostre aspettative per il nuovo film di Christopher Nolan?