Il prossimo film thriller d’azione di Christopher Nolan sarà Tenet, e, al momento, non ci sono dettagli sulla trama. Gli spettatori sono rimasti più confusi che illuminati dopo l’uscita del primo trailer del film. Nolan, noto per tenere alla segretezza dei suoi progetti, ha lasciato però intendere che potesse esserci qualche particolare gioco col tempo. John David Washington sembra infatti riuscire ad avere una seconda occasione dopo essere coinvolto in una sparatoria. Non è però ciò che ci fa sapere la star di Tenet Robert Pattinson, che ha negato la presenza di viaggi nel tempo nel film.

Robert Pattinson svela che in Tenet non ci saranno viaggi nel tempo

Quando l’intervistatore ha descritto il suo personaggio come un viaggiatore nel tempo, Pattinson, ai microfoni di CQ, lo ha subito corretto: “Non è un viaggiatore nel tempo. In realtà non c’è un viaggio nel tempo. Questa è l’unica cosa che posso svelare”. Dichiarazioni che appaiono però come una contraddizione visto quanto descritto nelle prime brevi sinossi del film. IMDb ne parla infatti come: “Un’epopea d’azione che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all’evoluzione. Forse su un uomo che cerca di prevenire la terza guerra mondiale attraverso i viaggi nel tempo e la rinascita.”

I chiarimenti di Christopher Nolan

Nasce dunque spontaneo il dubbio: saranno vere le dichiarazioni di Robert Pattinson? A chiarire è allora proprio Christopher Nolan: “La cosa più interessante è che Robert vi sta leggermente prendendo in giro, ma è anche dannatamente onesto. Si tratta di entrambe le cose allo stesso momento” ha ammesso il regista. Per poi aggiungere: “Capirete quando vedrete il film. La comprensione della sceneggiatura da parte di Rob è stata davvero acuta. Ma ha anche notato gli aspetti più ambigui del film, le possibilità a cui può portare la storia nella mente di ognuno.“.