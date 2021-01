Tesla Games localizza Praga Caput Regni

Praga Caput Regni arriverà in Italia in concomitanza con la sua ristampa mondiale, tra fine aprile ed inizio maggio 2021. Si tratta di un gioco ideato da Vladimir Suchy, un vero “cinghialone”, cioè un gioco complesso e dedicato a gamer avvetti al mondo dei giochi da tavolo. Pubblicato dalla Delicious Games è un gioco da 1 a 4 giocatori della durata stimata di 45 – 150 minuti.

Uno sguardo a Praga Caput Regni

Siamo nel XIV secolo a Praga. I giocatori sono cittadini facoltosi che si organizzano per costruire monumenti ed espandere la loro ricchezza, tutto con l’obiettivo di ottenere il favore del re.

I giocatori possono scegliere tra sei azioni. Queste sono sempre disponibili, ma hanno costi e benefici che cambiano in continuazione.

Sarà fondamentale programmare le azioni in modo da creare sinergie tra di esse, in modo da accumulare l’attenzione di Re Carlo. Vince chi alla fine della partita avrà impressionato di più il re.



In Italia grazie a Tesla Games

Tesla Games ha come missione quella di dare attenzione a giochi “di qualità” che però, a causa del ritmo serrato delle pubblicazioni, rischiano di restare nell’ombra. Questa casa milanese è nata solo pochi anni fa ma ha già un catalogo di prodotti interessanti.

Recentemente ha portato in Italia Bonfire, l’ultima fatica di Stephan Feld, e Papillon. Praga Caput Regni si inserisce perfettamente in questa linea editoriale, e saprà non deludere gli appassionati di giochi da tavolo elaborati, con diverse strategie e percorsi per giungere alla vittoria.

Siamo in attesa

Questo gioco arriverà nella sua versione italiana tra pochi mesi, ma siamo curiosi di poterci mettere le mani. Il gioco sembra essere ideale per chi ha voglia di sfide nuove ed ealborate, e da questo punto di vista Tesla Games non ha mai deluso le aspettative. Insomma aspettiamo con fiducia l’uscita di questo titolo!