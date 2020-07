Tesla Games presenta il gioco Papillon

Tesla Games aggiunge Papillon al proprio catalogo. La casa editrice prende al volo il gioco edito da Kolossal Games e lo fa volare in Italia con una versione tradotta. Si tratta di un nuovo gioco di piazzamento tessere, da 2 a 4 giocatori, dell’autore J.B. Howell. Lo scopo di questo gioco sarà crea i propri giardini, allevare le farfalle e fale volare sui fiori, il tutto per accumulare punti. Scopriamo come funziona!

Regole di Papillon

Come ad ogni primavera, nascono nuove farfalle!Ali dai colori più variopinti iniziano a vedersi in tutto il vostro giardino, dandogli un tocco di freschezza che segna la fine dell’inverno. Attenzione però: un giardino di farfalle richiede molta attenzione e pazienza. I bruchi si nascondono nei loro bozzoli, e quando ne escono sono splendide farfalle. Ma escono affamate ed hanno bisogno di nettare.

La partita inizia con una fase in cui i giocatori spendono i propri bruchi per far nascere farfalle e cercare di essere il primo giocatore del turno. Ma attenzione a non spenderne troppi: a fine partita i bruchi avanzati daranno punti vittoria. Va poi costruito il giardino, utilizzando delle tessere prese da un pool comune e unite per creare un giardino più ampio. Questo permetterà alle farfalle di avere più scelta di polline e al giocatore di guadagnare più punti. Le farfalle poi volano sui fiori.

Sul sito della Tesla Games si può leggere per quale motivo la casa editrice ha scelto di aggiungere al proprio catalogo Papillon. “L’abbiamo scelto perché è un ottimo gioco di piazzamento tessere gateway con ottima componentistica che può dire la sua contro i grandi classici di questo genere”.

Considerazioni

Papillon ha senza dubbio un’ambientazione particolare. Ma del resto abbiamo visto altri giochi con ambientazioni non molto diffuse nel mondo dei giochi da tavolo diventare apprezzati ed avere un buon successo. Penso ad esempio a Wingspan. Papillon unisce una meccanica conosciuta, come il piazzamento tessere, ma un livello di strategia che lo rende un gioco non banale. Una bella sfida per chi vuole cimentarsi in qualcosa di diverso dal solito. Inoltre ha una componentistica ricercata, che da un bel colpo d’occhio anche a chi vi vede giocare. Da provare!