The Batman: ecco perché Ben Affleck ha rinunciato al ruolo

Nel prossimo film dedicato al Cavaliere Oscuro assisteremo al debutto di una nuova versione dell’eroe. Ben Affleck infatti non sarà presente in The Batman, sostituito da Robert Pattinson. In questi giorni i fan del personaggio DC Comics hanno potuto dare uno sguardo al nuovo costume che comparirà nella pellicola. Mentre gli appassionati dibattono e creano nuove teorie in merito, l’ex-interprete di Bruce Wayne ha svelato le ragioni che l’hanno portato ad allontanarsi dalla parte.

The Batman: Ben Affleck parla del perché ha rinunciato al film

Affleck infatti ha commentato in un’intervista la sua decisione, spiegando che i suoi passati problemi con l’alcool hanno avuto un ruolo nella sua scelta. Secondo l’attore, nonostante lo script fosse solido, il rischio di tornare a dover affrontare una reazione negativa del pubblico, simile a quella che si è verificata per Justice League, avrebbe potuto avere effetti gravi sulla sua salute.

“Ho mostrato a qualcuno la sceneggiatura di The Batman. Hanno detto: ‘Penso che lo script sia buono. Penso anche che ti troverai a bere fino alla morta se dovrai affrontare di nuovo quello che hai appena passato’“.

Il timore di ricadere in un vizio che spesso è stato problematico per Affleck quindi lo ha spinto a rinunciare al ruolo. E così, come sappiamo, il compito di portare il Cavaliere Oscuro nuovamente sul grande schermo è passato a Robert Pattinson.

Questi sarà il protagonista dell’attesa pellicola diretta da Matt Reeves, che farà il suo debutto nel giugno 2021. L’Uomo Pipistrello dovrà scontrarsi con alcuni dei suoi più iconici avversari, dalla Catwoman interpretata da Zoë Kravitz a L’Enigmista e Il Pinguino, affidati rispettivamente a Paul Dano e Colin Farrell. Nel cast, anche Andy Serkis e Jeffrey Wright nei panni del maggiordomo Alfred e di Jim Gordon.

E voi cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto rivedere Ben Affleck nei panni del protagonista di The Batman?