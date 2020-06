In The Batman ci sarà una nuova versione di Catwoman, interpretata da Zoë Kravitz. Si tratterà di uno dei villain principali che metteranno i bastoni tra le ruote al Cavaliere Oscuro e i fan sono molto curiosi di vederla in azione. Come sempre per questi film, c’è tanto interesse anche intorno al look del personaggio. Il costume ufficiale infatti non è ancora stato mostrato (né per il momento sono trapelate delle immagini dal set a riguardo). L’attrice però ne ha parlato in una recente intervista, spiegando quanto lo apprezzi.

Zoë Kravitz parla del suo costume da Catwoman in The Batman

L’attrice ha preso parte a una puntata del podcast Happy Sad Confused e ovviamente tra i temi discussi c’è stato anche l’atteso nuovo film sul Pipistrello. Zoë Kravitz non è ovviamente entrata nei dettagli sul progetto, ancora avvolto da un certo grado di segretezza, tuttavia ha espresso il proprio apprezzamento per il costume del suo personaggio. Stando alle sue parole si tratterà di una versione decisamente nuova dell’outfit, diversa da quelle già viste in passato:

“Se tutto questo [la sospensione delle riprese per il rischio contagio n.d.R.] non fosse successo, probabilmente sarebbe già stato pubblicato. Lo amo… Sì, il tono di questo film, lo rende davvero una cosa a sé. È buffo, non ho mai pensato davvero quanto difficile sia rendere qualcosa di semplice come una catsuit originale. Tipo, come fai a reinventare la giacca di jeans? È jeans ed è una giacca. Che ci fai? Ma Jacqueline Durran, che è la nostra incredibile costume designer, è semplicemente un genio“.

Parole che sicuramente mettono ancora più curiosità nei fan, che potranno vedere Catwoman in azione in The Batman nell’ottobre 2021. Il film diretto da Matt Reeves, vedrà Robert Pattinson nel ruolo principale, chiamato a scontrarsi oltre che con Catwoman anche con il Pinguino di Colin Farrell e l’Enigmista di Paul Dano.