The Batman: il co-sceneggiatore sente la pressione sulle aspettative

Il co-sceneggiatore di The Batman ha parlato della pressione creata dalle aspettative sul nuovo film dedicato all’uomo pipistrello. Molti fan della casa editrice nutrono grandi aspettative nello show di Matt Reeves in programma il prossimo anno. Reeves e Mattson Tomlin hanno il compito di far amare alla gente Robert Pattinson nei panni del protagonista. In alcuni commenti a Discussing Film, Tomlin ha detto che c’è così tanto apprezzamento per il personaggio su tutta la linea che non puoi fare a meno di sentire un po’ di pressione. Tuttavia, il team è concentrato sulla consegna di un Batman che non molti fan hanno visto prima.

Mattson Tomlin è fiducioso

“Con The Batman, c’è questa immensa pressione perché la gente ama il personaggio. Amo quel personaggio e per me significa un affare tremendo, straordinario”, ha spiegato Mattson Tomlin. “E vuoi che alle persone piaccia quello che stai facendo. Vuoi che le persone tornino e vedano questa nuova versione”. Infine ha spiegato: “Quindi la pressione delle aspettative è svanita, ma c’è una nuova pressione nel cercare di invitare le persone a venire alla nuova festa”.

Mattson Tomlin ha parlato anche del regista: “Penso che Matt Reeves come regista, se conosci i suoi lavori, tipo Cloverfield o il Pianeta delle scimmie, dedichi molto spazio all’emotività dei personaggi, più emotività rispetto all’azione”. Per coloro ancora un po’ preoccupati per il ruolo principale, Zoe Kravitz dice che Pattinson è nato per interpretare Batman. Queste le parole rilasciate a GoldenGlobes.com: “Rob è fantastico, è meraviglioso in questo ruolo. Penso davvero che questo fosse qualcosa per cui è nato ed è un bravo ragazzo, quindi è una gioia essere intorno a lui”.

L’audizione di Robert Pattinson per il ruolo di Bruce Wayne/Batman nel film di prossima uscita di Matt Reeves, The Batman, ha avuto luogo durante la produzione di Tenet di Christopher Nolan, di cui è protagonista anche l’attore. Ora Pattinson ha confessato di aver detto una bugia a Nolan per lasciare il set di Tenet per uno screen test di Batman. “E poi dovevo essere davvero riservato sulle cose di Batman“, si è giustificato Pattinson in una recente intervista. “Così ho dovuto mentire a Chris sul fatto di dover andare a fare un provino – ho detto che avevo un’emergenza familiare”, ha ammesso. Nolan, però, non si è fatto trarre in inganno: il regista avrebbe subito compreso le intenzioni di Pattinson, tanto da chiedergli: “Stai facendo l’audizione per Batman, vero?”