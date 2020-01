The Batman: dal casting nuove informazioni su Jim Gordon

Stando a quanto riportato da IMDBPro, Alex Ferns di Chernobyl è stato ingaggiato nel cast di The Batman per interpretare il Commissario Pete Savage. Se dovesse arrivare conferma di tutto ciò il Jim Gordon di Jeffrey Wright non sarà il Commissario di Gotham, al contrario di quanto accaduto nei precedenti film di Batman. Il film vedrà nel cast anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis John Turturro e Con Farrell. Lo show arriverà nelle sale il 25 giugno 2021.

Chi è Jim Gordon in Batman

Ricordiamo che James Worthington “Jim” Gordon è un personaggio immaginario dei fumetti, creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939 ed esordito sul n. 27 di Detective Comics. Il commissario di polizia è tra i personaggi più importanti della serie di Batman. Il sito web IGN ha inserito James Gordon alla 19ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo la Cosa e prima di Catwoman. James Gordon è un alto ufficiale della polizia di Gotham City. Nel corso della sua carriera, si è costruito una forte reputazione quale uomo e poliziotto onesto e leale. Riceve molti encomi, e diviene famoso per i suoi metodi poco violenti ma risolutivi.

Ritornando a The Batman, quello che sappiamo sulla trama arriva direttamente dal regista Matt Reeves. Queste le parole rilasciate in un’intervista a The Hollywood Reporter. L’obiettivo è chiaro: “Spero in una storia eccitante, ma anche emozionante. Sarà più un Batman detective, rispetto a quanto visto negli altri film. I fumetti hanno questo racconto”. Un Batman quindi diverso: “Dovrebbe essere il più grande investigatore del mondo e questa parte non l’abbiamo necessariamente vista al centro dei film precedenti”. Il regista parla di evoluzione: “Vorrei che in questa pellicola si andasse in un viaggio alla ricerca dei criminali, provando a risolvere un crimine”. In questo modod infatti: “Permetterà al personaggio di avere un arco narrativo, così da poter passare a una fase di trasformazione”.