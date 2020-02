The Batman forse ambientato nel secondo anno dell’eroe

Un articolo del portale The Wrap ci svela un nuovo dettaglio di The Batman, film che vedrà protagonista Robert Pattinson. Stando alle fonti del sito l’avventura si ambienterà nel corso “del secondo anno di Bruce Wayne come Cavaliere Oscuro”. Se venisse confermata questa indiscrezione, il Batman che vedremo non sarà alle prime armi. Diretto da Matt Reeves, il film uscirà nelle sale a giugno del 2021. Nel cast troviamo anche Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, John Turturro, Andy Serkis, Peter Sarsgaard e Jayme Lawson. Intanto il regista Matt Reeves ha postato su Vimeo un test video in cui per la prima volta si vede Robert Pattinson nel costume di The Batman.

Matt Reeves descrive la trama del film

Quello che sappiamo sulla trama arriva direttamente dal regista Matt Reeves. Queste le parole rilasciate in un’intervista a The Hollywood Reporter. L’obiettivo è chiaro: “Spero in una storia eccitante, ma anche emozionante. Sarà più un Batman detective, rispetto a quanto visto negli altri film. I fumetti hanno questo racconto”. Un Batman quindi diverso: “Dovrebbe essere il più grande investigatore del mondo e questa parte non l’abbiamo necessariamente vista al centro dei film precedenti”. Il regista parla di evoluzione: “Vorrei che in questa pellicola si andasse in un viaggio alla ricerca dei criminali, provando a risolvere un crimine”. In questo modo infatti: “Permetterà al personaggio di avere un arco narrativo, così da poter passare a una fase di trasformazione”.

Batman è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger, protagonista di storie a fumetti pubblicate negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics. Fece il suo esordio nel maggio 1939 sul n. 27 della testata Detective Comics, ed è diventato una delle icone più importanti del fumetto supereroico; una copia dell’albo di esordio ha raggiunto quotazioni di quasi 1,4 milioni di dollari.