Jeffrey Wright spiega perché The Batman sarà diverso dagli altri...

I fan della DC hanno avuto il loro primo vero assaggio di The Batman lo scorso fine settimana durante il DC FanDome. Il film sarà caratterizzato da un cast stellare che comprende, tra gli altri, Jeffrey Wright di Westworld nei panni di Jim Gordon. Recentemente Wright, in un’intervista al The Jess Cagle Show di SiriusXM, ha parlato del mancato riconoscimento di Colin Farrell sul set e della mancanza di CGI nel trailer.

Jeffrey Wright non ha riconosciuto Colin Farrell

Jeffrey Wright ha anche sottolineato come questo film di The Batman sarà diverso rispetto a quelli precedenti. “Abbiamo un’opportunità”, ha esordito. “I film dei fumetti hanno risucchiato molto ossigeno dalla sala cinematografica. Ma con Batman, abbiamo l’opportunità di utilizzare tutte le trappole di quel genere per esplorare alcune cose in una città americana attraverso una lente di criminalità, corruzione che sono davvero fondate, rilevanti e interessanti”. Ciò significa che: “Quindi il lavoro investigativo è un’esplorazione di Gotham ma diventa anche un’esplorazione di una città molto simile a New York City”.

Simpatico l’aneddoto sul mancato riconoscimento di Colin Farrell: “Colin è arrivato sul set un giorno e gli sono passato accanto e pensavo ‘okay, ehi tizio cosa sta accadendo? Dove è Colin? Dobbiamo girare?’. Era davvero incredibile”. Ad ottobre 2021 scopriremo esattamente cosa hanno voluto indicare le parole di Jeffrey Wright su The Batman.

Barry Keoghan, acclamato per i suoi ruoli in Dunkirk e Il sacrificio del cervo sacro, si unirà al cast nei panni dell’ufficiale Stanley Merkel. Nella DC Comics, l’agente Merkel è il primo partner del commissario James Gordon, introdotto dallo scrittore Frank Miller in Batman: Year One del 1987. Lo scorso fine settimana c’è stato un grande evento per i fan della DC, poiché il DC FanDome ha condiviso nuove informazioni su uscite di alto profilo come Wonder Woman 1984 e lo stesso The Batman. La Warner Bros. ha condiviso la notizia del casting di Barry Keoghan, seguendo il panel di The Batman alla conferenza virtuale.