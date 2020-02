The Batman, le prime immagini del costume indossato da Pattinson

Il regista Matt Reeves ha pubblicato un video in cui i fan potranno dare un primo sguardo al nuovo costume di Batman indossato da Robert Pattinson. Il video è un camera test pubblicato su Vimeo in cui si intravedono alcuni dettagli riguardanti lo stile del supereroe, il tutto nella classica atmosfera dark, ormai marchio di fabbrica del Cavaliere Oscuro.

Batman, Robert Pattinson e le pistole sul costume

Il filmato, che gioca tra contrasti di luce e ombra in un’ambientazione totalmente oscura, ci permette di dare un’occhiata non solo al volto di Pattinson che indossa la maschera, ma anche un breve sguardo al nuovo simbolo sul petto: pare infatti che tale simbolo sia composto dal disegno delle due pistole che hanno ucciso i genitori di Bruce Wayne, unite in modo da ricreare l’iconico simbolo del pipistrello.

Nonostante i pareri contrastanti dei fan, sembra che Robert Pattinson si trovi molto a suo agio nel ricoprire un ruolo che molti non trovavano adatto alle sue corde interpretative.

Questo video non è certamente la prima notizia trapelata da Matt Reeves attraverso i social; oltre ad aver condiviso una foto sul set di The Batman il primo giorno delle riprese, Reeves ha rivelato che Colin Farrell interpreterà Pinguino, John Tuturro interpreterà Carmine Falcone e Andy Serkis vestirà il ruolo di Alfred. Insomma, una serie di notizie a effetto domino che non possono fare altro che alzare l’hype alle stelle.

Le riprese sono ufficialmente iniziate il 28 Gennaio (per lo meno così si evince dalla foto postata dal regista) nella città di Glasgow (che, con le sfumature gotiche della sua architettura, rispecchia a pieno lo stile di Gotham City). Pattinson, Reeves, Farrell, Turturro e Serkis naturalmente si aspettano grandi cose da questa produzione. Se le cose vanno come dovrebbero andare, la data di uscita prevista per il film è il 25 Giugno 2021.