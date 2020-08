The Batman: svelato il logo ufficiale del film

La DC FanDome si sta preparando per un grande weekend e sembra che il regista Matt Reeves non vedesse l’ora di regalare ai fan qualcosa di speciale in onore dell’evento. Il regista ha però anticipato i tempi attraverso Twitter, dove ha condiviso il logo ufficiale del film The Batman. “Non vedo l’ora di condividere il primissimo sguardo al nostro logo ufficiale di Batman e alcuni fantastici artwork aggiuntivi di #DCFanDome del fantastico Jim Lee – guarda altro di The Batman all’evento globale DC FanDome nella Hall of Heroes questo sabato, 8/22″, ha scritto. Il logo di The Batman mantiene il suo stile classico. In questo momento, i fan si aspettano un primo sguardo a Batman durante il FanDome di questo fine settimana.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor — Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020

Aspettative alte per The Batman

Il co-sceneggiatore di The Batman ha parlato della pressione creata dalle aspettative sul nuovo film dedicato all’uomo pipistrello. Molti fan della casa editrice nutrono grandi aspettative nello show di Matt Reeves in programma il prossimo anno. Reeves e Mattson Tomlin hanno il compito di far amare alla gente Robert Pattinson nei panni del protagonista. In alcuni commenti a Discussing Film, Tomlin ha dichiarato che c’è così tanto apprezzamento per il personaggio su tutta la linea che non si può fare a meno di sentire un po’ di pressione. Tuttavia, il team è concentrato sulla creazione di una versione di Batman mai vista prima.

“Con The Batman, c’è questa immensa pressione perché la gente ama il personaggio. Amo quel personaggio e per me significa un affare tremendo, straordinario”, ha spiegato Mattson Tomlin. “E vuoi che alle persone piaccia quello che stai facendo. Vuoi che le persone tornino e vedano questa nuova versione”. Infine ha spiegato: “Quindi la pressione delle aspettative è svanita, ma c’è una nuova pressione nel cercare di invitare le persone a venire alla nuova festa”.