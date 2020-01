The Batman: sarà questo il look di Pinguino?

Dall’annuncio ufficiale di Colin Farrell in The Batman in molti hanno iniziato a chiedersi quale sarà il possibile look dell’attore nel film. Nelle scorse settimane, alcune immagini rubate dal set dello show, ci hanno consentito di dare un primo sguardo a quello che sembrava essere Farrell. Delle immagini del Daily Mail (via CBM) possiamo farci un’idea su quale look il personaggio sfoggerà nel film.

Colin Farrell is a silver fox as the 43-year-old actor goes for an early-morning coffee run in Los Angeles https://t.co/KnleWGu2jq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2020

Negli scatti pubblicati online Farrell appare sovrappeso e con i capelli color argento. Una trasformazione che potrebbe essere completata dal trucco. Sicuramente le prime immagini ci fanno capire come si punti ad una rappresentazione più realistica dell’iconico villain.

The Batman: un cast importante

Il cast di The Batman è formato da molti attori di rilievo. Troveremo infatti, insieme a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, anche Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Oswald Chesterfield/Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman). Oltre a Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Paul Dano (Enigmista). Infine, John Turturro sarà il boss Carmine Falcone. Nel cast è stato annunciato anche Peter Sarsgaard, ma sul suo ruolo non ci sono dettagli. HN Entertainment ha suggerito che le riprese del cinecomic si svolgeranno presso i Leavesden Studios di Londra mentre l’uscita nelle sale è stata fissata al 25 giugno 2021.

La sinossi di The Batman vedrà il miliardario Bruce Wayne svolgere il ruolo di detective. Logicamente indossando l’iconico costume con il mantello nero e il copricapo con le tipiche orecchie da pipistrello. Dopo alcune morti misteriose, Batman dovrà scendere in campo per cercare di scoprire la verità e capire cosa si nasconde dietro questi omicidi. Per questo motivo sarà costretto a scivolare nelle viscere più profonde di Gotham City, imbattendosi in diversi criminali storici della città. Intanto Zoe Kravitz ha rivelato che la sua Catwoman si ispirerà all’iconica incarnazione che Michelle Pfeiffeir diede di Selina Kyle in Batman – Il ritorno di Tim Burton, uscito nel 1992.