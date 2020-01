The Batman: Matt Reeves celebra su Twitter l’inizio delle riprese

Ci siamo, finalmente. Le riprese di The Batman, l’atteso cinecomic incentrato sull’Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves, sono ufficialmente iniziate. Si tratta sicuramente di uno dei titoli che più sta attirando l’attenzione degli appassionati tra i diversi che affolleranno le sale nel prossimo futuro legati al mondo DC Comics.

Matt Reeves annuncia l’inizio delle riprese di The Batman

Il lancio ufficiale della produzione del film è avvenuto sul profilo Twitter del regista. Con la più classica delle foto, che ritrae il ciak usato per la prima scena, Reeves ha dato il via ufficialmente alle riprese. Potete trovare il suo post qui di seguito.

In realtà, se avete seguito Orgoglio Nerd recentemente, saprete che già nei giorni scorsi qualcosa sembra essersi mosso per la pellicola. Sono infatti trapelate alcune immagini dai set all’aperto, che sembravano anticipare qualcosa sul look di alcuni personaggi. Tuttavia molte delle informazioni si basano solo su congetture, quindi ci sarà ancora da capire come si svilupperanno le cose.

Nel frattempo sappiamo già che nella sua prossima avventura cinematografica il Crociato Incappucciato si troverà a scontrarsi con diversi dei suoi nemici storici. Tra i nomi già confermati troviamo Pinguino, Catwoman e L’Enigmista, interpretati rispettivamente da Colin Farrell, Zoë Kravitz e Paul Dano. Ci sono però ancora molti nomi ignoti e in molti si aspettano qualche asso nella manica della produzione.

Per quanto riguarda il tono del film, Matt Reeves ha lasciato intendere che The Batman seguirà molto più da vicino le abilità da detective dell’eroe. In molti ipotizzano che una delle storie che ispirerà il film sarà il classico arco Il lungo Halloween a cura di Jeph Loeb. Non resta che attendere il 25 giugno 2021 (data di uscita americana della pellicola) per scoprire se sarà effettivamente così.

Voi cosa ne pensate? Siete incuriositi da questo nuovo ritorno di Batman al cinema?