The Batman: Matt Reeves conferma Colin Farrell come Pinguino

La notizia era nell’aria già da tempo, ma ancora non c’era stata una conferma definitiva, almeno fin a ora. Stiamo parlando del ruolo di Colin Farrell in The Batman, nuova pellicola incentrata sul Cavaliere Oscuro. L’attore irlandese era infatti in discussione da tempo per una parte nel film, che ora è stata rivelata ufficialmente: Colin Farrell sarà Pinguino in The Batman, come rivelato dal regista Matt Reeves.

Colin Farrell è Pinguino nel prossimo The Batman

L’annuncio è avvenuto, come già per altri ruoli, in maniera leggera direttamente sul profilo Twitter dell’autore. Il post presenta una gif dell’attore, accompagnata dalla didascalia “Aspetta – sei proprio tu #Oz?“. L’ultima parola si riferisce al nome dell’alter ego di Pinguino, ovvero Oswald Cobblepot.

Come detto, è una notizia che già circolava da diverso tempo. Dopo che sono saltate le trattative con Seth Rogen e Jonah Hill per i ruoli di Pinguino e dell’Enigmista, è arrivata la rivelazione che la proposta è passata a Paul Dano e Colin Farrell. Il primo è stato confermato quasi immediatamente nel ruolo, mentre per il secondo si è dovuto attendere un po’ di più, ma ora è ufficiale.

Attualmente non ci sono molte informazioni a disposizione su questo nuovo The Batman. Il cast, piuttosto ricco, comprende oltre ai nomi sopracitati anche Zoë Kravitz come Catwoman, Jeffrey Wright come Commissario Gordon, Andy Serkis come Alfred e Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello. Le riprese sono in corso proprio in questi giorni, con la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021.

Voi cosa ne pensate? Vi piace la scelta di Colin Farrell come Pinguino in The Batman?