The Batman: Pinguino e Bruce Wayne nei leak dal set?

Le riprese di The Batman sono iniziate da poco e iniziano ad arrivare già le prime informazioni dal set. Nelle ultime ore infatti sono trapelate alcune foto, che sembrano ritrarre alcuni dei personaggi principali della attesa pellicola dedicata all’Uomo Pipistrello. Fra queste, alcune sembrano mostrare il personaggio di Colin Farrell, ovvero Pinguino, visibile in alcuni dei leak. Scopriamoli insieme.

Pinguino e Bruce Wayne si mostrano nei leak dal set di The Batman

A pubblicare le immagini, provenienti da un set all’aperto del film a Londra è stato l’utente Twitter Wade Gravett. Le diverse foto ritraggono alcune automobili, fra cui diverse marchiate Gotham, dalle volanti della polizia a un furgone di un canale televisivo fittizio della città.

Is this London or Gotham…..?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

Tra i contenuti più interessanti presenti in queste immagini troviamo un uomo piuttosto alto e vestito in maniera elegante. Il suo aspetto signorile fa subito pensare a Pinguino, villain la cui apparizione nel film è stata confermata proprio nelle ultime ore. A confermare questa impressione è anche l’ombrello, caratteristica tipica della versione fumettistica del personaggio. Non è facile riconoscere Colin Farrell nella foto, essendo di qualità piuttosto bassa, ma anche qualora non fosse lui potrebbe trattarsi comunque di Pinguino, interpretato da una controfigura nella scena.

Simile la situazione per il protagonista Bruce Wayne, interpretato da Robert Pattinson. In alcune foto è possibile riconoscere l’attore in giro per il set o in sella a una moto. Nonostante sia molto coperto, si riesce a intuire che sia effettivamente lui, anche se in alcuni momenti è sostituito da una controfigura.

Just want to clear something up!

My pic on the left was taken at 12.30pm when they used a stand-in to set up the shot.

My pic on the right was taken at 3.30pm when filming was active and it's clearly Robert Pattinson.

Trousers, boots, jacket all have differences 👍 pic.twitter.com/htYFo2onbr — Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020

Cosa ne pensate? Cosa credete stia succedendo in questa scena? Quali sono le vostre opinioni su The Batman dopo questi leak? Siete pronti a scoprire di più sul Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson? E come vi sembra questa ipotetica versione di Pinguino in mano a Colin Farrell?