L’uscita di The Batman è prevista per il 2022, mentre Matrix 4 uscirà in anticipo

Tempi bui per le sale cinematografiche

Dopo Dune, anche The Batman è stato rinviato. La pellicola sul Cavaliere Oscuro non uscirà più nel 2021 ma è stata rimandata al 2022. Sembra che la Warner Bros. stia ritardando l’uscita di molte altre pellicole, tra cui The Flash e anche Shazam 2.

All’orizzonte però ci sono buone notizie per i fan di Matrix. Fortunatamente le riprese del quarto capitolo sono terminate prima del previsto: per questo motivo l’uscita del film è stata anticipata.

The Batman rinviato al 2022

L’uscita della pellicola con protagonista Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, era programmata il primo ottobre 2021: ora è stata rimandata al 4 marzo 2022. Come riportato ieri, anche l’epica avventura fantascientifica Dune di Denis Villeneuve è stata posticipata.

All’inizio l’uscita della pellicola era prevista per il 18 dicembre, ora invece è stata spostata al primo ottobre 2021, data precedentemente detenuta da The Batman.

Ci sono però buone notizie per i fan di Matrix 4. Lana Wachowski, regista della pellicola, ha rivelato che l’uscita dell’imminente thriller di fantascienza, con protagonista l’amato Keanu Reeves insieme a Carrie-Anne Moss, è stata anticipata.

Il film sarebbe dovuto uscire il primo aprile del 2022, ora invece debutterà il 22 dicembre del 2021.

Warner Bros. però continua ad effettuare cambiamenti dell’ultimo minuto: il film The Flash con Ezra Miller sarebbe dovuto uscire il 3 giugno 2022 e invece è stato spostato al 4 novembre dello stesso anno. Nel frattempo anche Shazam 2 è stato spostato dal 4 novembre 2022 al 2 giugno 2023.

Alcuni film invece sono stati rimossi. L’avventura di “Black Adam” (precedentemente fissata per il 22 dicembre 2021) e l’adattamento del videogioco “Minecraft” (originariamente previsto per il 3 marzo 2022) sono stati completamente rimossi dal calendario di uscita.

Fortunatamente c’è ancora una pellicola che, almeno per ora, sembra sopravvivere al 2020. Stiamo parlando di Wonder Woman 1984, la cui uscita è ancora prevista per il 25 dicembre 2020.