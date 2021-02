The Batman: le riprese sono quasi giunte al termine!

I lavori per lo show stanno per vedere la conclusione dopo vari stop causati dal coronavirus

Dopo più stop alle riprese a causa della pandemia di COVID-19 in corso, The Batman di Matt Reeves dovrebbe concludere completamente le riprese in poche settimane. Deadline ha riferito che le riprese del film in uscita “finiranno presto”, precisamente a metà marzo, portando a conclusione la fase di produzione a un anno dall’uscita del film nelle sale. Il rapporto ha anche rivelato che The Suicide Squad di James Gunn rimarrà fedele al debutto contemporaneo nei cinema e su HBO Max. Una decisione che non ha mai convinto del tutto il regista del film.

The Batman uscirà il 4 marzo del 2022

L’uscita nelle sale di The Batman è attualmente programmata per il 4 marzo 2022. Robert Pattinson interpreta il protagonista Bruce Wayne/Batman. Il cast è completato da Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro. Oltre a Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell. La pellicola viene scollegata dal DC Extended Universe. La distribuzione nelle sale statunitensi era inizialmente programmata al 25 giugno 2021, successivamente è stata posticipata a causa della pandemia di COVID-19 prima al 1º ottobre 2021, poi al 4 marzo 2022. Le riprese di The Batman sono quasi giunte alla fine.

Il film sarà caratterizzato da un cast stellare che comprende, tra gli altri, Jeffrey Wright di Westworld nei panni di Jim Gordon. Jeffrey Wright, mesi fa, ha sottolineato come questo film di The Batman sarà diverso rispetto a quelli precedenti. “Abbiamo un’opportunità”, ha esordito. “I film dei fumetti hanno risucchiato molto ossigeno dalla sala cinematografica. Ma con Batman, abbiamo l’opportunità di utilizzare tutte le trappole di quel genere per esplorare alcune cose in una città americana attraverso una lente di criminalità, corruzione che sono davvero fondate, rilevanti e interessanti”. Ciò significa che: “Quindi il lavoro investigativo è un’esplorazione di Gotham ma diventa anche un’esplorazione di una città molto simile a New York City”.