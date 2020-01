Robert Pattinson svela di aver temuto di perdere il ruolo di protagonista in The Batman di Matt Reeves per i troppi rumor negativi. Durante una discussione con Time Out, Pattinson ha spiegato che le domande che ha ricevuto durante la promozione del suo film The Lighthouse gli hanno fatto temere il peggio. Queste le sue parole: “Non avevo nemmeno fatto l’audizione. È solo snervante perché ero davvero entusiasta e tu pensi: davvero, è così che perderò questo ruolo?”

Robert Pattinson ha scatenato l’ira dei fan

Robert Pattinson aveva sollevato l’ira dei fan quando, qualche tempo fa, ha affermato al New York Times che Batman non è un eroe. Precisamente ha dichiarato: “Batman non è un eroe. È un personaggio complicato”. Per poi aggiungere: “Non credo di poter mai interpretare un vero eroe: ci deve sempre essere qualcosa di un po’ sbagliato”. Pattinson rettifica questo pensiero sempre nella chiacchierata con Time Out: “Non ero educato sull’argomento”. Comunque ritiene eccessiva la reazione: “La gente si è molto arrabbiata per questo. È bizzarro. Non riesco ancora a capire l’argomento”. Per poi chiudere con sarcasmo: “Ok, è un supereroe, mi dispiace!”

L’attore in precedenza aveva dichiarato al Times di aver paura di dire la cosa sbagliata e di scatenare i fan di Batman. “Temo solo che quando dico qualcosa su Batman. Cosa significa? E non lo so! Ero molto bravo a censurare me stesso, ma ho detto così tante cose ridicole nel corso degli anni, quindi sono sempre curioso di promuovere questi film”. Bisogna andare sempre i piedi di piombo: “Sembra che con ogni film che esce, c’è sempre una mia citazione in cui si pensa, che tipo di esperienza extracorporea ha prodotto quelle sciocchezze”. The Batman debutterà nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021. Ricordiamo che lo show è prodotto da DC Films e distribuito da Warner Bros. Pictures.