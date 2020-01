The Batman, rivelato il ruolo interpretato da Peter Sarsgaard

In questi giorni sono partite ufficialmente le riprese di The Batman, nuova pellicola dedicata al Cavaliere Oscuro. Nel film di Matt Reeves ci saranno tantissimi personaggi provenienti dall’universo del personaggio e un cast d’eccezione. Tra i nomi rivelati per The Batman era presente anche quello di Peter Sarsgaard, ma ancora non si sapeva quale sarebbe stato il suo ruolo, almeno fino a ora.

The Batman, Peter Sarsgaard sarà Gil Colson

Questa rivelazione giunge direttamente dalla lista del cast legata all’inizio della produzione del film: Peter Sarsgaard in The Batman interpreterà Gil Colson. Tuttavia, ancora poco si sa su questo personaggio che non sembra provenire dai fumetti ma essere una creazione originale per la versione cinematografica. Fortunatamente insieme al nome del personaggio è presente nel documento anche la sua posizione come Procuratore Distrettuale di Gotham City.

Questo, pur non dandoci troppe informazioni, ci permette di inquadrarlo meglio. Sarà interessante scoprire come si relazionerà con il resto del distretto di Polizia, in particolare con James Gordon, ovviamente presente nella pellicola. È facile immaginarsi, visto anche il coinvolgimento di Carmine Falcone (interpretato da John Turturro) che parte del film possa trattare il problema della polizia corrotta nella città del Pipistrello. Chissà se questo Gil Colson sarà una forza del bene oppure se remerà contro la giustizia…

Se fosse la seconda sarebbe un bel problema, considerato che il Cavaliere Oscuro avrà già diversi nemici da affrontare nel film. Già da tempo infatti è confermata la presenza di Catwoman, Pinguino e L’Enigmista nella pellicola di Matt Reeves. Non è da escludere inoltre che ci siano altri villain fumettistici pronti a dare del filo da torcere all’eroe, dato che il regista ha spesso parlato di un gran numero di avversari.

La verità la scopriremo solamente il 25 giugno 2021, quando finalmente The Batman debutterà nelle sale. Nel ruolo dell’eroe troveremo Robert Pattinson, con Colin Farrell, Zoë Kravitz e Paul Dano a fronteggiarlo.