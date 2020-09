Il COVID-19 ferma ancora le riprese di The Batman

Come tante produzioni cinematografiche, The Batman ha dovuto interrompere le riprese all’inizio di quest’anno a causa dell’attuale emergenza da COVID-19 che stiamo vivendo. Dopo circa cinque mesi e mezzo, il regista Matt Reeves, il cast e la troupe sono finalmente tornati sul set all’inizio di questa settimana nel Regno Unito: la produzione però è stata nuovamente interrotta dopo pochi giorni.

The Batman in pausa

Dopo che qualcuno del team di produzione della pellicola è risultato positivo al COVID-19, le riprese principali sono state interrotte dopo soli tre giorni. Tuttavia, sembra che questa interruzione non sarà lunga quanto l’ultima, poiché verranno prese delle precauzioni standard per garantire che non vi sia ulteriore diffusione del virus.

Warner Bros, in merito a questo stop, ha rivelato che “un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al COVID-19 e si sta isolando secondo i protocolli stabiliti. Per questo le riprese sono momentaneamente sospese.”

Non è stata fornita una data specifica quindi non sappiamo quando la produzione tornerà sul set. Questo comunque dimostra che nonostante si adottino precauzioni extra per la salute e la sicurezza nel bel mezzo di questa pandemia, i problemi possono ancora sorgere.

Il regista Matt Reeves, il mese scorso durante il DC FanDome, ha rivelato che lui e il team avevano girato solo il 25% dell’intera pellicola prima di dover interrompere le riprese a marzo. Tuttavia, questo è stato sufficiente per mettere insieme un trailer inquietante e brutale che è stato mostrato durante l’evento digitale.

La pellicola dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il primo ottobre 2021 e si tratta del primo capitolo di una futura trilogia.