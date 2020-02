The Batman: spunta una teoria sul simbolo nel nuovo costume

Qualche giorno per la prima volta gli appassionati del Cavaliere Oscuro hanno potuto vedere il nuovo costume che l’eroe indosserà in The Batman. Il camera test di Robert Pattinson, nuovo interprete dell’eroe, è infatti arrivato online e i fan del personaggio lo hanno analizzato in ogni dettaglio. Al di là dei giudizi sulla qualità del design, c’è un aspetto che ha incuriosito moltissimo ed è il nuovo logo che Bruce esibisce sul petto.

The Batman, il logo del nuovo costume è fatto con la pistola di Joe Chill?

osservando attentamente il simbolo infatti, si può notare come sembri costituito da due parti metalliche simmetriche. Alcuni dettagli lo fanno apparire come se queste siano recuperate da un altro oggetto e solamente rimodellate per dare la forma di un pipistrello. Di cosa potrebbe trattarsi? Secondo alcuni appassionati che si sono lanciati nella creazione della fan theory, si tratta di una pistola, una molto specifica.

L’idea infatti è che sia l’arma imbracciata da Joe Chill, il criminale che ha dato il via alla trasformazione di Bruce Wayne in Batman, uccidendo i genitori del piccolo in una delle scene più note della storia del fumetto supereroistico americano. L’idea è che il Crociato Incappucciato di Robert Pattinson abbia trovato il furfante e abbia recuperato la sua arma, per renderla simbolo della sua lotta contro il male.

Un’idea che non è del tutto nuova per il mondo dell’Uomo Pipistrello. In Detective Comics #1000 infatti compare una storia scritta da Kevin Smith e disegnata da Jim Lee, in cui l’eroe utilizza la pistola in questione per migliorare la protezione del suo costume. Un modo per trasformare ciò che gli ha arrecato così tanto dolore in qualcosa che lo può difendere da esso.

Voi cosa ne dite? Credete che quella nel nuovo costume che vedremo in The Batman sia davvero la pistola di Joe Chill?