The Batman: nel trailer indizi sulla presenza de La Corte dei Gufi?

Al DC FanDome, Warner Bros. ha proposto il primo teaser trailer di The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni del protagonista. Gotham City di Batman è un luogo oscuro, pieno di molte minacce diverse: c’è una gang di strada ispirata a Joker, Catwoman, il Pinguino e, soprattutto, Enigmista. Questi cattivi saranno senza dubbio i principali personaggi che Batman dovrà affrontare nel film, ma il teaser trailer potrebbe anche nascondere una quinta minaccia che è parte integrante della trilogia pianificata di Reeves: la Corte dei Gufi.

L’Enigmista in risalto nel trailer

Il teaser trailer di The Batman si concentra principalmente sulla minaccia dell’Enigmista. Questa interpretazione del cattivo ossessionato dagli enigmi, di solito sciocco, è diverso dalle versione precedenti. Non indossa abiti verdi coperti di punti interrogativi né porta un bastone di lusso. Ha sicuramente un costume, ma non è quello che i fan conoscono dai fumetti. Inoltre, lascia dietro di sé scene del crimine contorte, che ovviamente includono indizi per schernire Batman.

Diversi indizi dell‘Enigmista compaiono in tutto il trailer, ma uno di questi potrebbe essere più importante degli altri. Ad un certo punto, il teaser presenta la ripresa di un indizio contenuto all’interno di una carta. Sulla copertina vediamo l’immagine stilizzata di un gufo e la scritta “Dal tuo amico segreto”. Poco più in basso c’è la domanda “Whooo?” (Chi?), che riprende il verso dell’animale notturno. Anche se la carta stessa sembra provenire dall’Enigmista, la presenza di un gufo sulla sua copertina potrebbe essere un indizio sulla Corte dei Gufi. Quest’ultima è descritta nei fumetti come un’organizzazione segreta che opera a Gotham da svariati anni. L’obiettivo è quello di controllare la città anche grazie all’aiuto degli Artigli, giovani circensi reclutati per commettere crimini.