Il finale di The Blacklist potrebbe essere in animazione

The Blacklist di NBC è un altro spettacolo i cui produttori e scrittori stanno trovando modi alternativi per terminare la stagione. Il crime drama di NBC unirà le scene già completate dell’episodio 19, solo parzialmente girato, ad animazioni in stile graphic novel. Il risultato sarà un episodio che mixerà elementi live action a animati e si intitolerà “The Kazanijan Brothers” e potrebbe essere visivamente simile a film come Sin City. Il componente animato verrà aggiunto per incorporare le scene live-action che sono già state filmate. Il lavoro di tutti sull’episodio sarà svolto in remoto. La messa in onda è prevista per il 15 maggio su NBC e sarà un vero e proprio finale di stagione. Il motivo è semplice, la produzione ha dovuto rinunciare agli ultimi tre episodi previsti a causa della sospensione di tutte le attività. La settima stagione avrebbe infatti dovuto avere 22 episodi.

In questa stagione di The Blacklist la super spia Katarina Rostova (Laila Robins) è tornata nella vita di Elizabeth (Boone) e Raymond Reddington (Spader). Nonostante Liz non fosse contenta di come sua madre sia rientrata nella sua vita, ha deciso comunque di collaborare con lei. Il tutto per avere la meglio su Red ed entrare finalmente in possesso di alcune informazioni sul suo conto.

Varie produzioni hanno lavorato da remoto

Anche se The Blacklist è l’ultimo spettacolo a introdurre nuovi metodi per la modifica di un episodio da casa, non è il primo. CBS All Rise ha prodotto un intero episodio in remoto, incorporando strumenti di videoconferenza come Zoom per condurre un caso giudiziario mentre i personaggi praticavano protocolli di social a distanza. E ancora Parks and Recreation della NBC ha trovato i suoi 10 membri principali del cast riunirsi per un episodio unico sulla pandemia di coronavirus.