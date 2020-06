The Boys 2: una reunion per annunciare la data di uscita

Eric Kripke, creatore della serie Amazon Prime Video The Boys, ha pubblicato su Twitter un post per comunicare una reunion del cast della serie che si svolgerà alla fine di questa settimana. Venerdì alle 11 il cast si unirà al conduttore Patton Oswalt per parlare della nuova stagione. Oltre a mostrare clip dei nuovi episodi e rivelare la data ufficiale della seconda stagione. Considerando i tempi dell’evento e l’arrivo della prima stagione dell’estate scorsa, sembra probabile che The Boys 2 arriverà a luglio.

IT BEGINS, FUCKERS. Tune in to @TheBoysTV FRIDAY, 2pm ET, 11am PT for a reunion hosted by @pattonoswalt!!

The cast talks Season 2 secrets! Show Season 2 clips! Say "cunt" a lot! AND ANNOUNCE THE SEASON 2 PREMIERE DATE! #TheBoys #TheBoysTV #SPNFamilyhttps://t.co/kfJYlm8wLF

— Eric Kripke (@therealKripke) June 24, 2020