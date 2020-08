The Boys 3: il Covid potrebbe far saltare il casting di Jeffrey Dean Morgan

Da quando il creatore di Supernatural Eric Kripke ha iniziato a lavorare all’adattamento di Amazon Prime di The Boys, i fan si sono chiesti quale parte del cast della serie The CW avrebbe incluso nello show. È stato recentemente confermato che Jensen Ackles si unirà alla terza stagione nelle vesti di un nuovo personaggio soprannominato Soldier Boy, ma che dire di Jeffrey Dean Morgan? Kripke ha ammesso il desiderio di portarlo in The Boys 3 già da qualche tempo, ma in una nuova intervista ha rivelato che i conflitti di programmazione e forse il coronavirus potrebbero impedire che ciò accada.

Eric Kripke illustra la situazione di Dean Morgan

“Avvertirò tutti che il COVID potrebbe davvero rovinare tutto, perché è un personaggio fisso in un altro spettacolo”, ha detto Eric Kripke a Games Radar. “È in The Walking Dead, quindi può venire solo per un paio di giorni. Se c’è ancora una quarantena di due settimane tra il Canada e gli Stati Uniti, ciò lo rende impossibile. Tra le tante cose che COVID sta rovinando in questo mondo, un cameo di Jeffrey Dean Morgan o un ruolo di Jeffrey Dean Morgan potrebbe essere una di queste. Ma se la quarantena viene rimossa e un paio di cose si fanno strada? Allora sì, possiamo farlo”, ha ancora aggiunto.

Eric Kripke ha anche rivelato che il processo di scrittura della serie trarrà ispirazione dalla realtà. Quindi gli spettatori possono aspettarsi una trama ispirata a COVID nella terza stagione, ma forse non una narrativa esplicita di pandemia. The Boys 3 è già stato ordinato da Amazon Prime Video, che ha confermato la notizia durante il Comic-Con at Home. Tutto ciò alcune settimane prima della première della seconda stagione dello show. The Boys 2 presenterà in anteprima i suoi primi tre episodi il 4 settembre. I restanti cinque episodi saranno proposti a cadenza settimanale.