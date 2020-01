The Boys, arriva Dear Becky nuovo sequel a cura di Garth Ennis

Con il grande successo della serie Amazon Prime Video dedicata a The Boys, era facile immaginarsi che ci sarebbero stati nuovi sviluppi per il brand. L’esplosivo progetto ha conquistato tantissimi nuovi fan per i personaggi creati da Garth Ennis, dando nuova vita a quel mondo e creando una fame di nuovi contenuti. E così, è arrivata la notizia di un sequel di The Boys, sempre con il suo autore originale!

The Boys: Dear Becky, Dynamite Entertainment annuncia il sequel

Intitolato The Boys: Dear Becky, questo nuovo progetto si ambienta circa 12 anni dopo il finale del ciclo precedente. La vita dei protagonisti sarà nuovamente stravolta con l’emergere di nuove informazioni sul loro passato e sulle vicende che hanno coinvolto il team. Ci sarà ovviamente da aspettarsi un ritorno delle loro folli avventure, nel classico stile di Garth Ennis.

È proprio lui a commentare la sua decisione con le seguenti parole:

“In origine non volevo mai fare più nulla con The Boys, in toto. Però per ovvie ragioni, mi sono ritrovato a pensare di nuovo a quella storia e quei personaggi negli ultimi due anni. C’era un aspetto della storia originale e un personaggio nello specifico che sentivo non avesse avuto un giusto saluto, Becky Butcher, la cui morte motiva suo marito Billy a fare le cose terribili che fa, ma alla fine appare solo in due albi della run originale. Mi piaceva molto scrivere Becky, quasi quanto Butcher stesso, e volevo osservare nel dettaglio come la sua apparizione relativamente breve abbia un’influenza così grande“.

Il sequel The Boys: Dear Becky prenderà il via negli Stati Uniti il prossimo aprile con Garth Ennis ai testi e Russ Braun ai disegni. Siete incuriositi da questo progetto? Siete tra i numerosi fan della run originale della serie? Cosa credete possa cambiare con questo nuovo racconto?