Gli episodi settimanali di The Boys? Non è una scelta di Amazon

C’è stato un po’ di trambusto in merito alla pubblicazione degli episodi di The Boys. Al contrario di quanto accaduto per la prima stagione (e per molti altri show destinati allo streaming), la popolare serie TV non è tornata in un’unica soluzione pronta per il binge watching. Lo scorso 4 settembre sono arrivate solo le prime tre puntate, mentre le prossime arriveranno una a settimana fino a ottobre, sempre di venerdì. Un modello di distribuzione che deriva direttamente dalla produzione, non dal servizio di streaming che ospita la serie.

The Boys, la scelta di scaglionare gli episodi è tutta della produzione

A raccontarlo è Eric Kripke, showrunner di The Boys. L’autore ha spiegato in una recente intervista che la decisione è stata indipendente da Amazon Prime Video, ma anzi è stato necessario convincerli. Alcuni erano insicuri su questo nuovo approccio, ma alla fine si è preferito procedere per questa strada. Queste le parole di Kripke nell’intervista:

“La scelta sulla programmazione è arrivata in realtà quando eravamo molto vicini alla conclusione della lavorazione. Più o meno quando eravamo a tre quarti della post-produzione. Per la cronaca, non è arrivata da Amazon. È arrivata dai produttori, siamo stati noi a proporla a loro. Molte persone lì erano in realtà riluttanti perché era un’idea nuova o che comunque loro non fanno così spesso. Noi lo volevamo davvero però e Amazon alla fine ha accettato di provarci“.

Il modello di distribuzione degli episodi di The Boys ha in effetti generato un po’ di reazioni negative. Alcuni appassionati hanno protestato perché desiderosi di vedere l’intera stagione in un’unica soluzione come in passato. Tuttavia è presto per fare bilanci sulla decisione: i risultati effettivi di questo cambio si potranno valutare quando lo show sarà concluso.

Voi cosa ne pensate? Siete convinti da questo modello distributivo o preferite il binge watching?