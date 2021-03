The Boys: prime foto di Jensen Ackles dal set della terza stagione

Il primo sguardo al Soldier Boy di Jensen Ackles è apparso in un gruppo di foto dal set per la terza stagione di The Boys. I fan possono vedere il super vestito che il patriottico Soldier Boy di Ackles indosserà nella terza stagione di The Boys. La controfigura di Ackles indica la folla, che lo inonda di applausi. L’ultima foto mostra Soldier Boy che cammina verso un SUV nero per essere portato via.

Filming Update!

New #TheBoys image of Soldier Boy outside. This is Jensen’s Stand-In. 🦸‍♂️🧨🎥🎬 Huge thanks to @Jgazze! pic.twitter.com/JziHBveQJK — Toronto Filming (@TOFilming_EM) February 27, 2021

Quale sarà la data d’uscita della terza stagione?

Basato sul fumetto best seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è una visione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – che sono famosi quanto le celebrità – abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per sempre.

The Boys di Amazon Studios vede protagonisti Karl Urban nei panni di Billy Butcher, Jack Quaid nei panni di Hughie. Oltre a Laz Alonso nei panni di Mother’s Milk, Tomer Kapon nei panni di Frenchie, Karen Fukuhara nei panni di Kimiko. Troviamo anche Erin Moriarty nei panni di Annie January, Chace Crawford nei panni del Profondo. Infine Antony Starr nei panni di Homelander e Aya Cash nel ruolo di Stormfront. La terza stagione non ha ancora ricevuto una data per la prima.