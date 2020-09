È il momento di leggere The Boys

The Boys nasce come una serie a fumetti, scritta da uno degli autori più famosi del settore, ovvero Garth Ennis. Anni prima che Karl Urban lo impersonasse nella serie Amazon Prime Video, Butcher e i suoi vivevano quindi le loro folli avventure tra le pagine. Ora, con il debutto della nuova stagione dello show, è tempo di riscoprire questa serie celebrata. Proprio per questo motivo, Panini Comics ha lanciato un’offerta speciale sui fumetti di The Boys.

The Boys, i fumetti sono in offerta speciale

A partire dallo scorso 4 settembre e fino al prossimo 14 settembre, i primi due volumi della saga saranno disponibili in versione digitale al prezzo scontato di 9,99€. Una proposta ideale per avere questa storia in un formato molto comodo da leggere e soprattutto da portare con sé in questi giorni. I volumi sono scaricabili direttamente dagli store principali, che si tratti di Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo o molti altri ancora.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale di The Boys:

Cosa fare quando i super eroi superano tutti i limiti, anche quelli della moralità? The Boys è la storia di un improbabile gruppo di supereroi “senza poteri”, pronti a rimettere in riga chi abusa del suo status di giustiziere mascherato. Sotto l’egida del governo, Butcher e il suo temerario gruppo (composto da Latte Materno, Il Francese,

la Femmina della Specie e dalla nuova recluta Piccolo Hughie) sono pronti a svelare i crimini di chi il crimine dovrebbe combatterlo…anche mandando i “buoni” all’altro mondo.

Nel frattempo poi, continua la pubblicazione degli episodi dello show di Amazon Prime Video. La nuova stagione di The Boys infatti segue una distribuzione differente rispetto alla precedente. Sulla piattaforma infatti sono arrivati solamente i primi tre episodi, mentre i restanti arriveranno settimana dopo settimana. Un’attesa lunga, ma fruttuosa, per godersi tutte le nuove avventure di Billy Butcher e i suoi Boys.