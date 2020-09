The Boys potrebbe perdere Jeffrey Dean Morgan

Nonostante la seconda stagione di The Boys stia arrivando in questi giorni su Amazon Prime Video, ci sono già piani per la terza. Si tratta dopotutto di uno dei più apprezzati e celebrati show della piattaforma. Sfortunatamente però, una delle novità più attese potrebbe saltare come conseguenza delle misure anti-contagio per il COVID-19. Stiamo parlando della presenza di Jeffrey Dean Morgan nella nuova stagione di The Boys.

The Boys, Jeffrey Dean Morgan potrebbe non essere nella terza stagione

L’attore dovrebbe infatti avere un ruolo nella terza stagione dello show, ma questi piani potrebbero cambiare. Lo ha spiegato lo showrunner Eric Kripke in un’intervista, spiegandone le motivazioni logistiche. Poiché infatti Jeffrey Dean Morgan ha un ruolo importante in The Walking Dead, la sua partecipazione alle riprese dovrebbe essere estremamente ridotta e questo non è compatibile con le misure anti-contagio. Queste le parole dell’autore:

“Voglio avvisare tutti che il COVID potrebbe seriamente ostacolare la cosa, perché è un regular in un altro show. È in The Walking Dead, perciò può venire sul set solo per un paio di giorni. Se ci sarà ancora una quarantena di due settimana tra Canada e Stati Uniti, questo lo renderà impossibile“.

Tuttavia, non c’è da perdere del tutto la speranza:

“Tra tutte le cose che il COVID sta complicando in questo mondo, potrebbe esserci anche un cameo o un ruolo di Jeffrey Dean Morgan. Ma se la quarantena dovesse essere rimossa e un paio di cose dovessero andare per il verso giusto? Allora sì, cercheremo di realizzarlo“.

La pandemia sarà peraltro un tema che avrà un ruolo nella prossima stagione di The Boys, sebbene non centrale. Spiega infatti Kripke:

“Posso dire che la terza stagione, senza essere incentrata sul COVID… Stiamo parlando molto della risposta al COVID qui negli Stati Uniti. Credo che vedrete spuntare questi temi in maniera metaforica o in qualche modo nella terza stagione. È un’opportunità fortunata per me di avere uno show in cui posso parlare del mondo. Ho un posto dove mettere le mie frustrazioni“.

Voi cosa ne pensate? Sareste dispiaciuti dell’assenza di Jeffrey Dean Morgan dalla terza stagione di The Boys?