The Boys: arriva un nuovo trailer completo dello show

La seconda stagione di The Boys è uno degli spettacoli più attesi dell’anno e ora possiamo iniziare a scoprire qualcosa in più grazie al trailer. I primi tre episodi della seconda stagione saranno disponibile a partire dal prossimo 4 settembre. Per quando riguarda i successivi episodi, ecco le date da ricordarsi: Episodio 4: 11 settembre 2020. Episodio 5: 18 settembre 2020. 6: 25 settembre 2020. Episodio 7: 2 ottobre 2020. Episodio 8 (finale di stagione): 9 ottobre 2020.

Ci sarà un aftershow di The Boys

Quello sulla terza stagione di dello show non è stato l’unico annuncio durante il panel al Comic-Con @Home. Arriva infatti la notizia di un aftershow settimanale condotto dall’attrice Aisha Tyler per la serie TV targata Amazon Prime. Intitolato Prime Rewind: Inside The Boys, l’aftershow debutterà il 28 agosto con uno sguardo alla Stagione 1. Continuerà quindi il 4 settembre, tuffandosi in ogni episodio della Stagione 2.

“The Boys è uno degli spettacoli più intelligenti, irriverenti, in streaming,” ha dichiarato Aisha Tyler. “Sono diventata un fan durante la stagione 1 e in questa stagione sono entusiasta di far volare i fan nel cuore dello spettacolo come conduttore di Prime Rewind: Inside The Boys. La stagione 2 è più grande, più cattiva e più audace che mai, quindi unisciti a dopo ogni episodio mentre scaviamo tra le pile di macerie dei nostri sentimenti. Lo prometto, lo supereremo come lo show – disfunzionale, ma insieme”.

The Boys di Amazon Studios vede come protagonisti Karl Urban nei panni di Billy Butcher, Jack Quaid nei panni di Hughie, Laz Alonso nei panni di Mother’s Milk. Oltre a Tomer Kapon nei panni di Frenchie, Karen Fukuhara nei panni di Female, Erin Moriarty nei panni di Annie January. Infine ci saranno Chace Crawford nei panni di Deep, Antony Starr nei panni di Homelander , Aya Cash come Stormfront e Simon Pegg come il padre di Hughie.