Dove eravamo rimasti con The Boys?

Oggi, 4 settembre arrivano su Amazon Prime Video i primi episodi della nuova stagione di The Boys. Lo show è stato uno dei più grandi successi della piattaforma lo scorso anno e i suoi numerosi fan non vedono l’ora di tornare a scoprirlo. Nuove avventure crude e violente attendono gli (anti)eroi protagonisti e non vediamo l’ora di iniziare a seguirle. Prima però è bene ricordarci cos’è successo nella prima stagione, con un veloce recap di The Boys. Pronti a partire?

The Boys, il recap della prima stagione della serie Amazon

Nel mondo di questa serie TV i supereroi non solo esistono, ma sono celebrità molto famose. I più importanti sono sicuramente i membri dei Sette, una chiara parodia della Justice League. A gestire le loro operazioni (e il marketing a essi legato) è la Vought-America, con a capo Madelyn Stillwell. La realtà dei Super però è molto più cupa di come la presenti questa multinazionale.

Lo impara a proprie spese Hughie che proprio a causa di uno dei Sette perde la propria fidanzata. A-Train, velocista del team, sfreccia attraverso (letteralmente) la donna, riducendola a brandelli. Parallelamente anche Starlight, nuovo membro dei Sette e insieme a Hughie protagonista di The Boys, scopre che gli eroi non sono così positivi come sognava da ragazza. Abisso infatti, il Super acquatico, la costringe a un atto sessuale, minacciandola di farla cacciare dal team.

C’è però qualcuno che si oppone all’arroganza di queste figure. Si tratta di Billy Butcher, un uomo misterioso che ha fatto della lotta ai Super la sua ragione di vita e che contatta Hughie per chiedere il suo aiuto. Sfruttando l’offerta di risarcimento da parte della Vought-America per la morte della fidanzata, l’uomo si può procurare prove che possono inchiodare gli eroi.

Non tutto però va secondo i piani e i due devono affrontare (e successivamente rapire) Translucent, un altro dei Sette. Questo li minaccia di rivelare alla Vought dell’esistenza di un gruppo anti-Super. Billy e Hughie devono quindi chiedere l’aiuto di un terzo membro del team, Frenchie, per eliminare Translucent. Un’operazione che va in porto (sebbene in maniera rocambolesca), ma che attira l’attenzione del leader dei Sette, Patriota.

Il mistero si infittisce…

Risolta (o quasi) la situazione Translucent, le indagini proseguono, partendo dalle vere ragioni per cui A-Train stava correndo in maniera sconsiderata quel giorno. Questo porta i Boys da Popclaw, un’ex-Super amante del velocista, che spaccia una sostanza chiamata Composto V. Si tratta apparentemente di una sorta di doping per supereroi, capace di potenziarne le capacità.

Billy, Hughie, Frenchie e Latte Materno, un altro vecchio amico del primo, proseguono le indagini e risalgono fino a Kimiko. Questa è una ragazza tenuta prigioniera, dotata di capacità speciali e un temperamento selvaggio e letale. I Boys la accolgono nelle loro fila, proteggendola almeno fino a quando non scopriranno chi sia.

Nel frattempo Hughie e Starlight hanno iniziato a frequentarsi, dopo un incontro casuale. Spinto da Billy, l’uomo sfrutta il proprio legame con la donna per infiltrarsi sempre di più nella Vought e portare avanti le indagini. Una situazione che lo mette sempre in difficoltà perché, nonostante Butcher gli ricordi sempre di non fidarsi dei Super, sta provando sentimenti sempre più forti per Starlight.

A questo punto emerge una verità incredibile: il Composto V non accresce solamente i poteri dei Super, ma è la vera e propria origine delle loro abilità. La Vought-America è al centro di un complotto per la creazione degli eroi, avvenuta iniettando la sostanza in tantissimi bambini ancora neonati, in accordo con i genitori. I Boys si trovano quindi in una corsa contro il tempo per raccogliere le prove, prima di essere fermati dalla potente multinazionale.

Ci sono altri segreti da rivelare

Non è l’unico altarino da scoprire però. Con l’approssimarsi del finale della prima stagione di The Boys, emerge anche la vera ragione per cui Billy odia così tanto i Super. Anni prima infatti sua moglie ha subito una violenza da parte di Patriota ed è successivamente scomparsa. Sfruttando queste informazioni, la vice-direttrice della CIA Grace Mallory lo ha convinto all’epoca a formare i Boys per ottenere vendetta.

Alla lista dei segreti svelati si aggiunge anche la verità su Kimiko. La ragazza è infatti vittima di un complotto volto a creare dei Super terroristi, così da spingere il Governo ad ammettere eroi potenziati nell’esercito, come da tempo desidera la Vought. Non si tratta però di un’iniziativa della multinazionale, bensì di Patriota stesso, che ha agito nell’ombra tramite l’aiuto di A-Train.

I Boys hanno in mano le prove del complotto e per questo motivo vengono catturati dai federali. Riescono a liberarsi grazie a Starlight, ma la loro fuga viene ostacolata da A-Train. Prima che riesca a eliminarli però il velocista crolla a terra colpito da infarto (dovuto a un overdose di Composto V) e il gruppo fugge, mentre l’eroina si ferma a prestare soccorsi al compagno di squadra.

Lo scontro finale

La prima stagione di The Boys si conclude con la resa dei conti tra Stillwell, Butcher e Patriota. La donna è tenuta in ostaggio da Billy, ricoperta di esplosivo. Quando però giunge il Super emerge un ultimo segreto dal passato: Patriota ha avuto un figlio con la moglie di Butcher e sia la donna, sia il bambino sono ancora vivi. Il leader dei Boys decide quindi di farsi esplodere insieme a Stillwell, ma Patriota interviene salvandogli la vita.

Al suo risveglio, si trova nel giardino di una casa. Davanti a lui c’è la moglie Becca, ma soprattutto il figlio di Patriota, dotato della stessa vista a raggi laser del padre…

E con questo incredibile cliffhanger si è conclusa la prima stagione di The Boys. Sono tantissime le domande a cui i nuovi episodi dovranno dare risposta, ma finalmente l’attesa è conclusa. Da oggi infatti sono disponibili le prime puntate della nuova stagione e nelle settimane a venire scopriremo ancora di più sul futuro della serie.

E voi, avete già iniziato a guardarla?