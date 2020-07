The Boys: ecco i primi minuti della seconda stagione

In attesa del 4 settembre, quando la serie The Boys tornerà su Amazon Prime Video con i nuovi otto episodi, sono stati pubblicati i primi tre minuti delle loro prossime avventure. La clip ci mostra con un incontro tra il segretario della difesa Robert A. Singer e l’amministratore delegato della Vought Stan Edgar. Siamo così trasportati in Siria, dove sulle note di Sympathy for the Devil dei Rolling Sones si vedono alcune scene ricche di violenza. La clip si conclude con uno scambio di vedute tra Black Noir e un altro misterioso super davvero esplosivo.

All’inizio di quest’anno è stata già ordinata la terza stagione di The Boys. Lo showrunner della serie Eric Kripke ha promesso un racconto ancora più contorto nei nuovi episodi, confermando che i lavori sulla seconda stagione sono stati conclusi nonostante il coronavirus.

Il cast dello show è formato da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere, vendicare la morte della fidanzata per mano del supereroe A-Train. Con lui ci sono Jack Quaid è “Wee” Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother’s Milk e Tomer Capon è Frenchie. La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke. Tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.

Questi gli episodi di The Boys 2:

Macellaio, Baker, Candeliere – Scritto da: Craig Rosenberg.

Niente di simile al mondo – Scritto da: Michael Saltzman.

Oltre la collina con le spade di mille uomini – Scritto da: Craig Rosenberg.

Preparazione e pianificazione adeguate – Scritto da: Rebecca Sonnenshine.

The Big Ride – Scritto da: Eric Kripke.

Le porte insanguinate – Scritto da: Anslem Richardson.

Dobbiamo andare ora – Scritto da: Ellie Monahan.

Quello che so – Scritto da: Rebecca Sonnenshine.