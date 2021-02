The Boys 3, riprese ufficialmente iniziate: la foto dal set...

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha condiviso la prima foto della terza stagione su twitter. L’immagine, che è stata ritwittata dall’account Twitter ufficiale di The Boys, presenta un’enorme statua dorata di Homelander. Sebbene il significato della statua non sia chiaro, numerosi fan si sono detti piuttosto divertiti dal modo in cui l’immagine è stata ‘ritagliata’. Ricordiamo che le riprese della terza stagione di The Boys sono iniziate alla fine di gennaio, momento commemorato da Kripke con una foto dall’aeroporto. “Sto andando a Toronto per filmare [Stagione 3]”, ha twittato.

Di seguito la foto pubblicata su Twitter per il nuovo inizio delle riprese di The Boys:

Il cast di The Boys

The Boys di Amazon Studios vede protagonisti Karl Urban nei panni di Billy Butcher, Jack Quaid nei panni di Hughie, Laz Alonso nei panni di Mother’s Milk. Oltre a Tomer Kapon nei panni di Frenchie, Karen Fukuhara nei panni di Kimiko. Troviamo anche Erin Moriarty come Annie January, Chace Crawford come Profondo. Infine Antony Starr nei panni di Homelander mentre Aya Cash è Stormfront. Non abbiamo al momento una data d’uscita ufficiale per la terza stagione.

Jack Quaid, Hughie Campbell nella serie The Boys, ha chiesto ironicamente scusa per aver ucciso un personaggio in Hunger Games. Nello show ha vestito i panni di un ragazzo chiamato Marvel, molto malvagio ed arrogante. Proveniente dal Distretto 1, ha ucciso a sangue freddo la piccola Rue, interpretata da Amandla Stenberg. L’evento ha un impatto importante, rendendolo vittima dell’ira di Katniss. Nei giorni scorsi il film è stato trasmesso in TV negli Stati Uniti, e alcuni fan hanno scoperto l’identità dell’attore, all’epoca non molto conosciuto sul grande schermo. “Oh, m**da, è vero. Scusate. In tutta onestà però ho incontrato il mio destino MOLTO rapidamente dopo. Avevo subito il lavaggio del cervello dalle mie origini nel lussurioso Distretto 1. Ma sì, mi dispiace”, ha scritto l’attore per quanto accaduto in Hunger Games.